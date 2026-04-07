Shopping de R$ 35 milhões inaugurado por prefeito contará com 500 lojas para impulsionar a economia da cidade

Com investimento milionário e centenas de lojas, novo shopping em Teresina promete impulsionar empregos e o comércio local

Gabriel Dias - 07 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A economia de Teresina pode ganhar um novo impulso com a chegada de um grande empreendimento comercial.

O anúncio recente de um shopping na capital piauiense despertou o interesse de moradores e empresários, especialmente em um momento de retomada do comércio.

O projeto prevê a construção do Shopping Cidade Sul, na zona Sul da cidade, com investimento estimado em R$ 35 milhões.

A proposta inclui cerca de 500 lojas, além de espaços dedicados à alimentação e ao lazer, ampliando as opções para a população.

Empreendimento pode ampliar oportunidades

A iniciativa surge como uma aposta no fortalecimento do comércio local e na atração de novos investimentos.

Com a abertura de diversas lojas, a expectativa é que o espaço receba tanto grandes marcas quanto pequenos empreendedores.

Além disso, o novo shopping deve gerar empregos em diferentes etapas, desde a construção até o funcionamento.

Esse movimento tende a impactar não apenas o setor comercial, mas também áreas como serviços, transporte e alimentação.

Projeto reforça crescimento da capital

Teresina já apresenta destaque no cenário regional quando se trata de centros comerciais, o que indica uma demanda crescente por esse tipo de estrutura. A chegada de mais um shopping reforça o potencial de expansão da cidade.

Mesmo diante do avanço das compras on-line, espaços físicos continuam atraindo público pela experiência de convivência e lazer. Por isso, o investimento é visto como estratégico para acompanhar as transformações do consumo.

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