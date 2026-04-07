Shopping de R$ 35 milhões inaugurado por prefeito contará com 500 lojas para impulsionar a economia da cidade
Com investimento milionário e centenas de lojas, novo shopping em Teresina promete impulsionar empregos e o comércio local
A economia de Teresina pode ganhar um novo impulso com a chegada de um grande empreendimento comercial.
O anúncio recente de um shopping na capital piauiense despertou o interesse de moradores e empresários, especialmente em um momento de retomada do comércio.
O projeto prevê a construção do Shopping Cidade Sul, na zona Sul da cidade, com investimento estimado em R$ 35 milhões.
A proposta inclui cerca de 500 lojas, além de espaços dedicados à alimentação e ao lazer, ampliando as opções para a população.
Empreendimento pode ampliar oportunidades
A iniciativa surge como uma aposta no fortalecimento do comércio local e na atração de novos investimentos.
Com a abertura de diversas lojas, a expectativa é que o espaço receba tanto grandes marcas quanto pequenos empreendedores.
Além disso, o novo shopping deve gerar empregos em diferentes etapas, desde a construção até o funcionamento.
Esse movimento tende a impactar não apenas o setor comercial, mas também áreas como serviços, transporte e alimentação.
Projeto reforça crescimento da capital
Teresina já apresenta destaque no cenário regional quando se trata de centros comerciais, o que indica uma demanda crescente por esse tipo de estrutura. A chegada de mais um shopping reforça o potencial de expansão da cidade.
Mesmo diante do avanço das compras on-line, espaços físicos continuam atraindo público pela experiência de convivência e lazer. Por isso, o investimento é visto como estratégico para acompanhar as transformações do consumo.
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