Condicionador não é só complemento do shampoo, mas essencial para hidratar e proteger os cabelos, segundo cabeleireiros

Presente na rotina de milhões de pessoas, um item muitas vezes subestimado pode fazer mais diferença nos fios do que muita gente imagina

Layne Brito - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Na pressa do dia a dia, muita gente transforma os cuidados com o cabelo em um processo automático. Lava, enxágua e segue a rotina sem prestar tanta atenção ao papel de cada produto.

Nesse cenário, um item bastante comum ainda costuma ser visto apenas como etapa secundária, quase opcional, quando, na verdade, pode ser decisivo para a saúde e a aparência dos fios.

O condicionador tem ganhado cada vez mais destaque entre profissionais da beleza por cumprir funções que vão muito além de “finalizar” a lavagem.

Mais do que complementar o shampoo, ele ajuda a hidratar, proteger e dar mais resistência ao cabelo, principalmente diante da exposição frequente ao sol, à poluição, ao calor do secador e a processos químicos.

A principal função do produto está em selar as cutículas dos fios depois da limpeza, o que contribui para reduzir o ressecamento, controlar o frizz e melhorar a textura do cabelo.

Com isso, os fios ficam mais alinhados, macios e menos vulneráveis à quebra, algo especialmente importante para quem faz uso constante de chapinha, secador ou coloração.

Outro ponto importante é que o condicionador também ajuda a desembaraçar o cabelo com mais facilidade, o que evita danos durante a escovação.

Quando aplicado da forma correta, geralmente do comprimento às pontas, ele cria uma camada de proteção que favorece a retenção de hidratação e melhora o aspecto geral dos fios ao longo do tempo.

Apesar de ser um produto básico, o resultado depende do uso adequado e da escolha de fórmulas compatíveis com cada tipo de cabelo.

Em fios oleosos, por exemplo, o excesso pode pesar. Já em cabelos cacheados, ressecados ou quimicamente tratados, o condicionador costuma ter papel ainda mais importante na rotina de cuidados.

Por isso, o produto deixou de ser visto apenas como coadjuvante e passou a ocupar um lugar mais estratégico nos cuidados capilares.

Quando usado corretamente, ele pode ser um aliado importante para manter os cabelos mais saudáveis, protegidos e com aparência bem cuidada.

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