Receitinha caseira para deixar a raiz do cabelo soltinha e alinhada, segundo especialista

Receita simples com açúcar viraliza nas redes ao prometer fios mais leves, brilhantes e couro cabeludo profundamente limpo

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nos últimos tempos, as redes sociais têm sido palco de inúmeras tendências de beleza, mas poucas ganharam tanta tração e aprovação quanto uma receita caseira surpreendentemente simples.

A promessa é tentadora: cabelos mais soltos, alinhados, com brilho espelhado e uma raiz livre de oleosidade excessiva.

O segredo por trás desses resultados não está em um produto caro de salão, mas sim em um ingrediente básico da despensa de qualquer brasileiro.

A técnica consiste em adicionar um elemento esfoliante natural ao shampoo de uso diário. Essa prática, que vem ganhando milhares de visualizações em vídeos curtos na internet, atua diretamente na saúde do couro cabeludo, promovendo uma limpeza profunda que os produtos convencionais muitas vezes não conseguem alcançar sozinhos.

A Ciência por Trás da Esfoliação Capilar

O couro cabeludo, assim como a pele do rosto e do corpo, acumula células mortas, resíduos de produtos (como finalizadores e condicionadores) e excesso de sebo.

Quando não removidos adequadamente, esses detritos podem obstruir os folículos pilosos, resultando em cabelos pesados, opacos e, em casos mais graves, prejudicando o crescimento saudável dos fios.

É neste cenário que a esfoliação mecânica se torna uma aliada poderosa. O ingrediente estrela dessa receita viral é o açúcar. Ao ser misturado com o shampoo, os grânulos de açúcar atuam como um agente esfoliante suave. Durante a massagem no couro cabeludo, eles ajudam a desprender as impurezas e a estimular a circulação sanguínea na região.

A esfoliação do couro cabeludo com açúcar facilita a remoção de impurezas, proporcionando um ambiente propício ao crescimento saudável dos fios.

Como Preparar e Aplicar a Receita Caseira

A simplicidade é um dos maiores atrativos dessa técnica. Para reproduzir o tratamento em casa, são necessários apenas três ingredientes básicos.

Para preparar a mistura, você precisará de 2 colheres de açúcar, que atua como esfoliante mecânico, removendo células mortas e selando as cutículas para proporcionar brilho.

Utilize a quantidade habitual do seu shampoo preferido, que servirá como base limpadora e facilitará a aplicação. Por fim, adicione um pouco de água para ajudar a diluir a mistura, tornando a consistência mais homogênea e fácil de espalhar.

O Passo a Passo para o Sucesso

A Mistura Perfeita: Em um recipiente pequeno, adicione as duas colheres de açúcar, a quantidade de shampoo que você normalmente utiliza para lavar o cabelo e um pouco de água. Homogeneização: Misture vigorosamente até que os ingredientes formem uma pasta uniforme. O uso de um mini mixer portátil pode facilitar esse processo, garantindo que o açúcar se integre bem ao shampoo sem dissolver completamente os grânulos. Aplicação Estratégica: Com os cabelos úmidos, aplique a mistura diretamente na raiz.

A Massagem: Este é o momento crucial. Massageie o couro cabeludo suavemente com as pontas dos dedos (nunca com as unhas), em movimentos circulares. Isso ativará a circulação e permitirá que a esfoliação ocorra de forma eficaz.

Enxágue e Finalização: Enxágue abundantemente para remover todos os resíduos de açúcar e prossiga com o uso do seu condicionador ou máscara de tratamento habitual, do comprimento às pontas.

Os Benefícios Comprovados pelos Adeptos

Aqueles que adotaram a prática relatam mudanças significativas na textura e aparência dos fios logo nas primeiras aplicações. Os principais benefícios observados incluem:

Raiz Soltinha e Limpa: A remoção eficaz do excesso de oleosidade e dos resíduos de produtos deixa o cabelo com uma sensação de leveza duradoura.

Fios Alinhados e Sem Frizz: A limpeza profunda da raiz permite que o cabelo caia de forma mais natural, reduzindo o aspecto arrepiado.

Brilho Intenso: O açúcar possui propriedades que ajudam a selar as cutículas do cabelo. Com as cutículas fechadas, a superfície do fio reflete melhor a luz, resultando em um brilho espelhado.

Embora a técnica seja altamente benéfica, especialistas recomendam moderação. A esfoliação capilar não deve ser feita em todas as lavagens.

O ideal é incorporar a receita à rotina de cuidados a cada 15 dias, ou semanalmente para quem possui cabelos excessivamente oleosos, evitando, assim, o efeito rebote ou a sensibilidade do couro cabeludo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Arthur Siqueira | Cabelos & Beleza (@arthurosiqueira)

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