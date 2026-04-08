Conheça as duas novas cidades que estão sendo criadas no Brasil

Saiba quais são os próximos passos para a oficialização de perímetros em desenvolvimento

Magno Oliver - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/CLDF)

O cenário geopolítico do Distrito Federal iniciou uma transformação histórica nesta terça-feira (07), com o anúncio oficial de projetos que visam a criação de duas novas Regiões Administrativas (RAs).

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no Diário Oficial (DODF) a convocação para audiências públicas que debaterão o desmembramento das áreas de Ponte Alta, atualmente vinculada ao Gama, e do setor 26 de Setembro, hoje sob jurisdição de Vicente Pires.

A iniciativa ocorre em um momento de expansão demográfica acelerada e busca conferir autonomia administrativa a comunidades que já possuem identidade própria e demandas específicas por infraestrutura pública.

A criação das novas cidades, que tecnicamente funcionam como braços do poder Executivo local, justifica-se pela necessidade de regularização fundiária e ordenamento territorial.

A região de Ponte Alta tem se destacado pelo crescimento de condomínios e atividades rurais, exigindo uma gestão mais próxima para o fornecimento de saneamento e segurança.

Já o setor 26 de Setembro enfrenta desafios históricos de urbanização, sendo alvo de intensos esforços governamentais para conter ocupações irregulares e implantar equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde.

Segundo o GDF, as audiências são passos obrigatórios previstos na Lei Orgânica para assegurar que a transição ocorra de forma transparente e com participação popular.

O desfecho desse processo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), promete reestruturar o mapa de Brasília, facilitando a descentralização de recursos orçamentários.

Com a eventual oficialização, Ponte Alta e 26 de Setembro passarão a contar com suas próprias administrações regionais, o que permite o atendimento direto das reclamações dos moradores e a execução de obras de pavimentação e drenagem de forma mais ágil.

A medida visa garantir a qualidade de vida e a dignidade habitacional, consolidando essas áreas como núcleos urbanos planejados e integrados ao desenvolvimento econômico da capital federal.

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