Mulher tenta furtar barras de chocolate, mas acaba em confronto com seguranças de shopping de Anápolis

Ação suspeita foi vista por funcionários da loja, que foram questionar o que a mulher escondia em uma bolsa

Ícaro Gonçalves -
Tentativa de furto gerou tumulto em shopping de Anápolis (Imagens: Reprodução)

Uma senhora, de 53 anos, foi flagrada tentando furtar diversas barras de chocolate e uma cafeteira de uma loja na cidade de Anápolis, na tarde deste domingo (05). A ação ocorreu em uma loja de departamentos do Anashopping, na Avenida Universitária.

O Portal 6 apurou que a suspeita andava pelo estabelecimento e escondia alguns produtos dentro de uma mochila preta.

A ação, porém, foi vista por uma equipe de seguranças da loja, que foi questionar o que a mulher escondia na capanga. Durante a abordagem, a suspeita reagiu e entrou em luta corporal com os seguranças, o que exigiu o uso de algemas para conter a situação.

No confronto, a mulher sofreu alguns ferimentos no braço e nas costas. O incidente causou tumulto na loja, e outros clientes precisaram ser afastados para garantir a segurança de todos.

Com ela, foram encontradas 34 barras de chocolate, duas caixas de ‘KitKat’, além de uma cafeteira. O valor estimado dos produtos é de R$ 684.

Parte dos itens estava escondida na mochila deixada dentro da loja, enquanto a cafeteira foi levada para fora.

A Polícia Militar foi acionada e a suspeita detida. Após a contenção, ela foi conduzida à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Ela foi informada sobre os direitos e a acusação de furto.

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

