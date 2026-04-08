Mega-Sena: três moradores de Goiânia ganham prêmio após bater na trave e acertar cinco números

Próximo sorteio será na quinta-feira (09), com prêmio estimado de R$ 20 milhões

Gabriel Dias - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Três apostas de Goiás foram premiadas no concurso 2993 da Mega-Sena, realizado pela Caixa.

O sorteio ocorreu na noite de terça-feira (07) e, apesar de não haver ganhadores com seis acertos, 30 apostas com cinco números foram premiadas, três delas em Goiânia.

Os jogos foram registrados nas loterias A Favorita, Agência Lotérica Pedroso e Sena de Ouro Loterias.

Cada aposta premiada recebeu ao menos R$ 46,7 mil. Os números sorteados na Mega-Sena foram: 03, 15, 31, 42, 43 e 51.

O próximo sorteio será na quinta-feira (09), com prêmio estimado de R$ 20 milhões.

Como jogar na Mega-Sena

Para participar, é possível apostar até as 19h30 do dia do sorteio, em casas lotéricas ou on-line pelo portal Loterias Caixa ou app Loterias Caixa.

A aposta simples custa R$ 6, e o resultado é divulgado no canal da Caixa no YouTube.

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