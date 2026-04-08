Na base da lábia, falso marido pega encomenda de roupas de empresária em Anápolis avaliada em R$ 20 mil

Pacotes deveriam ser entregues apenas mediante apresentação de documentação, mas segurança foi burlada

Davi Galvão - 08 de abril de 2026

Estelionatário fingiu ser marido da empresária para pegar a mercadoria. (Foto: Reprodução)

Um estelionatário aplicou um golpe audacioso contra uma transportadora na Avenida Brasil, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis, para subtrair uma carga de roupas avaliada em R$ 19.440.

O crime, registrado como furto qualificado mediante fraude, veio a público nesta quarta-feira (08) e mobiliza as autoridades locais na tentativa de identificar o suspeito, que se passou pelo esposo da proprietária dos produtos para efetuar a retirada.

A vítima, a empresária Camila Miranda, de 35 anos, havia adquirido cinco fardos de confecções femininas em São Paulo. Ao comparecer à unidade logística para buscar a encomenda, ela descobriu que a mercadoria já não estava mais no galpão

O prejuízo financeiro interrompeu o cronograma de vendas da comerciante, que planejava o lançamento de novos produtos nesta semana.

Em um vídeo, gravado pela própria vítima e publicado nas redes sociais, ela chorou ao relembrar o episódio e lamentou não apenas o valor investido que foi perdido, mas também toda a dinâmica peculiar do caso.

“Por alguns segundos, na delegacia eu fazendo o boletim de ocorrência, eu abaixava a cabeça e eu sabia só chorar, como se eu fizesse aquela denúncia e sabia que dali seria engavetado, porque o que eu poderia fazer”, lamentou.

Câmeras de monitoramento da transportadora registraram toda a ação. O “marido” chegou ao estabelecimento e, com segurança, apresentou-se como marido de Camila.

Ele conseguiu convencer os funcionários a liberarem os fardos e deixou o local utilizando um táxi para transportar o material.

A facilidade com que o crime ocorreu gerou questionamentos sobre os protocolos de segurança da empresa, uma vez que a norma exige a apresentação de documentos oficiais para a entrega de volumes.

“Chegou um rapaz lá se identificando com o meu esposo, retirou a mercadoria com toda a facilidade do mundo e foi embora”, relatou a empresária.

A Polícia Civil já está de posse das imagens do sistema de segurança, que mostram o rosto do indivíduo e o veículo utilizado na fuga.

A investigação busca agora entender como o golpista obteve informações privilegiadas sobre a carga e os dados da vítima para ludibriar os atendentes. Até o momento, ninguém foi preso.

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