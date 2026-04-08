Na base da lábia, falso marido pega encomenda de roupas de empresária em Anápolis avaliada em R$ 20 mil
Pacotes deveriam ser entregues apenas mediante apresentação de documentação, mas segurança foi burlada
Um estelionatário aplicou um golpe audacioso contra uma transportadora na Avenida Brasil, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis, para subtrair uma carga de roupas avaliada em R$ 19.440.
O crime, registrado como furto qualificado mediante fraude, veio a público nesta quarta-feira (08) e mobiliza as autoridades locais na tentativa de identificar o suspeito, que se passou pelo esposo da proprietária dos produtos para efetuar a retirada.
A vítima, a empresária Camila Miranda, de 35 anos, havia adquirido cinco fardos de confecções femininas em São Paulo. Ao comparecer à unidade logística para buscar a encomenda, ela descobriu que a mercadoria já não estava mais no galpão
O prejuízo financeiro interrompeu o cronograma de vendas da comerciante, que planejava o lançamento de novos produtos nesta semana.
Em um vídeo, gravado pela própria vítima e publicado nas redes sociais, ela chorou ao relembrar o episódio e lamentou não apenas o valor investido que foi perdido, mas também toda a dinâmica peculiar do caso.
“Por alguns segundos, na delegacia eu fazendo o boletim de ocorrência, eu abaixava a cabeça e eu sabia só chorar, como se eu fizesse aquela denúncia e sabia que dali seria engavetado, porque o que eu poderia fazer”, lamentou.
Câmeras de monitoramento da transportadora registraram toda a ação. O “marido” chegou ao estabelecimento e, com segurança, apresentou-se como marido de Camila.
Ele conseguiu convencer os funcionários a liberarem os fardos e deixou o local utilizando um táxi para transportar o material.
A facilidade com que o crime ocorreu gerou questionamentos sobre os protocolos de segurança da empresa, uma vez que a norma exige a apresentação de documentos oficiais para a entrega de volumes.
“Chegou um rapaz lá se identificando com o meu esposo, retirou a mercadoria com toda a facilidade do mundo e foi embora”, relatou a empresária.
A Polícia Civil já está de posse das imagens do sistema de segurança, que mostram o rosto do indivíduo e o veículo utilizado na fuga.
A investigação busca agora entender como o golpista obteve informações privilegiadas sobre a carga e os dados da vítima para ludibriar os atendentes. Até o momento, ninguém foi preso.
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