Pé-de-Meia libera pagamento de R$ 200 em abril; veja quem tem direito

Estudantes com frequência mínima e cadastro ativo recebem nova parcela do incentivo educacional

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O programa Pé-de-Meia realiza, em abril de 2026, o pagamento de mais uma parcela no valor de R$ 200. O benefício atende estudantes do ensino médio público e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem os critérios exigidos.

Além disso, o pagamento faz parte do Incentivo Frequência, que busca estimular a permanência dos alunos na escola.

Quem tem direito ao pagamento

Para receber o valor, o estudante precisa atender a algumas condições.

Entre elas:

estar matriculado na rede pública

ter inscrição ativa no CadÚnico

possuir CPF regular

manter frequência mínima de 80% nas aulas

Assim, apenas quem cumpre todos os critérios garante o repasse.

Calendário de pagamento em abril

Os pagamentos seguem o mês de nascimento dos estudantes.

Confira as datas:

27 de abril: nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril: nascidos em março e abril

29 de abril: nascidos em maio e junho

30 de abril: nascidos em julho e agosto

30 de abril: nascidos em setembro e outubro

4 de maio: nascidos em novembro e dezembro

Dessa forma, os depósitos ocorrem de maneira escalonada.

Como o dinheiro é pago

O programa realiza os pagamentos por meio de contas digitais.

Além disso, o estudante pode movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem.

Assim, não é necessário abrir conta presencialmente.

O que pode cortar o benefício

O estudante pode perder o direito ao pagamento em algumas situações.

Entre elas:

frequência abaixo de 80%

abandono escolar

dados desatualizados

descumprimento das regras do programa

Por isso, é importante manter a regularidade.

Objetivo do programa

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança educacional.

Além disso, o programa busca reduzir a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos.

Assim, os estudantes recebem valores ao longo do ensino médio como forma de estímulo.

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