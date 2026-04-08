Pé-de-Meia libera pagamento de R$ 200 em abril; veja quem tem direito

Estudantes com frequência mínima e cadastro ativo recebem nova parcela do incentivo educacional

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Até R$ 9.200 na conta: Veja como universitários podem receber o benefício do Pé-de-Meia em 2026
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O programa Pé-de-Meia realiza, em abril de 2026, o pagamento de mais uma parcela no valor de R$ 200. O benefício atende estudantes do ensino médio público e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem os critérios exigidos.

Além disso, o pagamento faz parte do Incentivo Frequência, que busca estimular a permanência dos alunos na escola.

Quem tem direito ao pagamento

Para receber o valor, o estudante precisa atender a algumas condições.

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Entre elas:

  • estar matriculado na rede pública
  • ter inscrição ativa no CadÚnico
  • possuir CPF regular
  • manter frequência mínima de 80% nas aulas

Assim, apenas quem cumpre todos os critérios garante o repasse.

Calendário de pagamento em abril

Os pagamentos seguem o mês de nascimento dos estudantes.

Confira as datas:

  • 27 de abril: nascidos em janeiro e fevereiro
  • 28 de abril: nascidos em março e abril
  • 29 de abril: nascidos em maio e junho
  • 30 de abril: nascidos em julho e agosto
  • 30 de abril: nascidos em setembro e outubro
  • 4 de maio: nascidos em novembro e dezembro

Dessa forma, os depósitos ocorrem de maneira escalonada.

Como o dinheiro é pago

O programa realiza os pagamentos por meio de contas digitais.

Além disso, o estudante pode movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem.

Assim, não é necessário abrir conta presencialmente.

O que pode cortar o benefício

O estudante pode perder o direito ao pagamento em algumas situações.

Entre elas:

  • frequência abaixo de 80%
  • abandono escolar
  • dados desatualizados
  • descumprimento das regras do programa

Por isso, é importante manter a regularidade.

Objetivo do programa

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança educacional.

Além disso, o programa busca reduzir a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos.

Assim, os estudantes recebem valores ao longo do ensino médio como forma de estímulo.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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