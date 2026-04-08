Pé-de-Meia libera pagamento de R$ 200 em abril; veja quem tem direito
Estudantes com frequência mínima e cadastro ativo recebem nova parcela do incentivo educacional
O programa Pé-de-Meia realiza, em abril de 2026, o pagamento de mais uma parcela no valor de R$ 200. O benefício atende estudantes do ensino médio público e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que cumprem os critérios exigidos.
Além disso, o pagamento faz parte do Incentivo Frequência, que busca estimular a permanência dos alunos na escola.
Quem tem direito ao pagamento
Para receber o valor, o estudante precisa atender a algumas condições.
Entre elas:
- estar matriculado na rede pública
- ter inscrição ativa no CadÚnico
- possuir CPF regular
- manter frequência mínima de 80% nas aulas
Assim, apenas quem cumpre todos os critérios garante o repasse.
Calendário de pagamento em abril
Os pagamentos seguem o mês de nascimento dos estudantes.
Confira as datas:
- 27 de abril: nascidos em janeiro e fevereiro
- 28 de abril: nascidos em março e abril
- 29 de abril: nascidos em maio e junho
- 30 de abril: nascidos em julho e agosto
- 30 de abril: nascidos em setembro e outubro
- 4 de maio: nascidos em novembro e dezembro
Dessa forma, os depósitos ocorrem de maneira escalonada.
Como o dinheiro é pago
O programa realiza os pagamentos por meio de contas digitais.
Além disso, o estudante pode movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem.
Assim, não é necessário abrir conta presencialmente.
O que pode cortar o benefício
O estudante pode perder o direito ao pagamento em algumas situações.
Entre elas:
- frequência abaixo de 80%
- abandono escolar
- dados desatualizados
- descumprimento das regras do programa
Por isso, é importante manter a regularidade.
Objetivo do programa
O Pé-de-Meia funciona como uma poupança educacional.
Além disso, o programa busca reduzir a evasão escolar e incentivar a conclusão dos estudos.
Assim, os estudantes recebem valores ao longo do ensino médio como forma de estímulo.
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