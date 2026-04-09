Itaú detalha estratégia após fechamento de duas agências em Goiás; novas unidades podem ser encerradas

Segundo o banco, ação faz parte da estratégia nacional de modernização e digitalização do atendimento

Isabella Valverde - 09 de abril de 2026

Agência do Itaú em Hidrolândia (Foto: Reprodução/Google Maps)

O Itaú Unibanco esclareceu, nesta quinta-feira (09), a estratégia que motivou o fechamento de agências bancárias em cidades do interior de Goiás.

Como noticiado pelo Portal 6, a ação repentina ocorreu no fim do mês de março, com duas agências fechadas nas cidades de Leopoldo de Bulhões e Hidrolândia. Em ambos os casos, as agências já tinham mais de 20 anos de funcionamento.

Em nota, o banco afirmou que tais mudanças fazem parte de uma transformação mais ampla da estratégia de varejo para pessoas físicas.

Segundo o Itaú, cerca de 97% das transações de clientes já ocorrem por canais digitais, e o aplicativo do banco já teria se consolidado como ferramenta central na gestão financeira do dia a dia.

“Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes”, explicou a instituição.

O banco ressaltou ainda que a rede física não será extinta, mas passará a adotar um modelo mais consultivo e especializado.

As agências continuarão atendendo clientes em momentos que exigem orientação financeira, combinando a eficiência dos canais digitais com a presença humana qualificada.

Clientes das unidades recentemente fechadas foram automaticamente transferidos para agências próximas e continuam tendo acesso a todos os serviços, seja presencialmente ou pelo aplicativo.

Novos fechamentos podem ocorrer, mas o banco afirma que avalia cada unidade com base na demanda e no perfil de uso da região.

O Portal 6 apurou que as próximas agências a serem encerradas devem ser as das cidades de Ipameri e Abadiânia, ainda no mês de abril. Além disso, a tendência é de que mais unidades saiam de cena até o mês de maio.

Confira na íntegra a nota do Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.

Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.

Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado.

As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.

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