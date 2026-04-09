Misturar borra de café com açúcar: para que serve e por que usar nas mãos

Simples e feita com ingredientes comuns, uma mistura caseira tem chamado atenção de quem busca uma forma prática de melhorar o aspecto da pele

Layne Brito - 09 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração)

Nem sempre é preciso recorrer a fórmulas caras ou a produtos sofisticados para incluir pequenos cuidados na rotina. Em meio à correria do dia a dia, soluções simples e acessíveis costumam ganhar espaço justamente por serem fáceis de preparar e por aproveitarem ingredientes que muita gente já tem em casa.

Quando o assunto é cuidado com as mãos, essa praticidade tem feito diferença para quem procura alternativas rápidas para lidar com o ressecamento e a aspereza da pele.

Entre essas opções, a mistura de borra de café com açúcar vem sendo apontada como uma aliada para renovar a aparência das mãos e deixá-las mais macias.

A combinação funciona como uma espécie de esfoliante caseiro, ajudando a remover células mortas e promovendo uma sensação imediata de pele mais lisa ao toque.

A receita costuma ser simples. Em geral, a mistura leva uma colher de sopa de borra de café, uma colher de sopa de açúcar e algumas gotas de azeite, apenas para dar liga e formar uma pasta mais fácil de aplicar.

Depois de pronta, a recomendação é espalhar o conteúdo nas mãos limpas e massagear com movimentos leves por cerca de um a dois minutos.

O açúcar atua na esfoliação mecânica, enquanto a borra de café entra como complemento nessa limpeza mais profunda.

Já o azeite pode ajudar a deixar a pele mais suave durante a aplicação. Depois da massagem, basta enxaguar com água e finalizar com um hidratante, o que ajuda a prolongar a sensação de maciez e cuidado.

Apesar de ser uma alternativa doméstica bastante popular, o uso exige atenção.

Peles sensíveis, irritadas ou com ferimentos podem reagir mal à esfoliação, o que torna importante observar sinais de desconforto e evitar exageros na frequência.

Quando usada com moderação, porém, a combinação pode se tornar uma opção prática para quem deseja incluir um cuidado extra na rotina sem complicação.

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