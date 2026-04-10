Aos 18 anos e ainda no Ensino Médio, aluno de escola pública vira professor de programação em multinacional

Jovem do Piauí conciliou o Ensino Médio com a carreira e passou a dar aulas de programação para adolescentes de todo o Brasil

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Governo do Piauí)

Ainda antes de concluir o Ensino Médio, um estudante de escola pública do Piauí conseguiu alcançar um feito que poucos imaginam nessa fase da vida.

Aos 18 anos, ele foi contratado por uma multinacional de tecnologia e passou a atuar como professor de programação, conciliando a nova rotina profissional com os estudos.

A trajetória começou de forma simples, com uma busca por oportunidade na internet, mas ganhou força graças a um portfólio construído dentro da própria escola.

Entre projetos, competições e experiências práticas, o jovem conseguiu chamar a atenção da empresa e garantir a vaga.

Projetos desenvolvidos na escola abriram caminho

O protagonista da história é Jhonata Lima Silva, que mora em Teresina e iniciou as atividades na multinacional em janeiro de 2026.

Para participar do processo seletivo, ele reuniu trabalhos desenvolvidos ao longo do Ensino Médio e encarou testes técnicos e avaliações didáticas.

Segundo o próprio estudante, o portfólio foi decisivo para a aprovação. Durante a formação, ele participou de iniciativas na área de tecnologia e criou, com colegas, o jogo educativo “Polyglot”, com uso de inteligência artificial voltado ao ensino de idiomas.

Rotina inclui aulas e Ensino Médio

Depois de contratado, Jhonata passou a dar aulas remotas de programação para adolescentes entre 12 e 17 anos. Atualmente, ele é responsável por quatro turmas, ensinando conteúdos como lógica de programação, Python e Scratch.

Mesmo com a agenda intensa, o jovem afirma conseguir equilibrar trabalho e escola. A experiência também reforça a importância do ensino público em sua trajetória, especialmente do modelo que une Ensino Médio e formação técnica.

O caso chama a atenção por mostrar como a tecnologia e a educação podem abrir portas cedo para estudantes que, mesmo ainda na escola, já conseguem conquistar espaço no mercado de trabalho.

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