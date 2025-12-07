Multinacional japonesa de US$ 32 bilhões investe no Brasil e acelera expansão no país até 2030

NTT DATA reforça presença no mercado brasileiro após aquisição estratégica no setor do agronegócio; expectativa é de forte avanço na América Latina nos próximos anos

Pedro Ribeiro - 07 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/IA)

A NTT DATA, uma das principais verticais do Grupo NTT e responsável por movimentar cerca de 32 bilhões de dólares por ano, intensifica sua estratégia de crescimento no Brasil e projeta um salto regional até o fim da década. A informação foi divulgada pela Revista Exame.

A companhia, que integra um conglomerado japonês com receita anual próxima de 93 bilhões de dólares e mais de 341 mil colaboradores, mira expansão em setores de alta demanda, como serviços corporativos, infraestrutura digital e soluções avançadas de dados.

O movimento mais recente nesse plano é a aquisição da brasileira SPro, empresa especializada em tecnologias SAP voltadas ao agronegócio.

A compra reforça a presença da NTT DATA em um dos segmentos que mais cresce no país e marca uma nova etapa da operação nacional.

Segundo a Exame, a divisão Business Solutions, que há cinco anos reunia cerca de 600 profissionais, deve encerrar o ano com aproximadamente 2.100. Com a chegada da SPro, entram até 400 novos colaboradores e entre 70 e 100 clientes adicionais.

Globalmente, a companhia integra a espinha dorsal tecnológica da NTT, grupo que reúne operações como a NTT Docomo, NTT East e NTT West.

O conglomerado mantém classificação de crédito A pela S&P e investe mais de 3,6 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, com foco em inteligência artificial, nuvem, redes e infraestrutura crítica de data centers — segmento no qual figura entre os três maiores provedores do mundo.

No Brasil, a divisão Business Solutions movimenta cerca de 750 milhões de reais e cresce mais de 20% ao ano há quase uma década.

Com a aquisição, as projeções para o setor Agro Food indicam avanço entre 25% e 30%, impulsionando o plano que mira uma operação de aproximadamente 2 bilhões de reais até 2030. A expansão regional também está no radar, especialmente em mercados como México, Chile, Colômbia e Argentina.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!