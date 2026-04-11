Carnes melhores que picanha para churrasco, segundo açougueiro

Nem só de picanha vive um bom churrasco — cortes mais baratos podem surpreender na maciez, no sabor e ainda garantir economia sem perder qualidade

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O churrasco é uma tradição que vai muito além da comida: ele representa encontro, celebração e momentos compartilhados. No entanto, muita gente ainda acredita que, para garantir qualidade, é preciso investir sempre nos cortes mais caros — o que nem sempre é verdade.

Na prática, existem opções que entregam sabor, maciez e suculência sem pesar no bolso. E é justamente aí que entra a escolha inteligente dos cortes.

Conhecer alternativas à picanha pode transformar completamente a experiência. Por isso, entender quais são as melhores carnes para churrasco faz toda a diferença no resultado final.

Cortes que entregam sabor e custo-benefício

Maminha

A maminha se destaca pela maciez e pela versatilidade no preparo. Localizada na ponta da alcatra, ela apresenta fibras delicadas e um sabor suave que agrada facilmente. Além disso, funciona muito bem tanto no espeto quanto na grelha, permitindo diferentes estilos de preparo. Para garantir o melhor resultado, é fundamental cortar contra a fibra, o que deixa a carne ainda mais macia e suculenta.

Fraldinha

A fraldinha conquista pelo sabor intenso e pela suculência natural. Por possuir fibras longas, ela retém bem os sucos durante o preparo, o que garante uma carne extremamente saborosa. Além disso, costuma ter um preço mais acessível, o que a torna ideal para servir várias pessoas. No entanto, exige atenção: como é mais fina, pode passar do ponto rapidamente. Portanto, o segredo é selar bem e evitar excesso de tempo na brasa.

Opções para inovar e impressionar

Miolo de Acém

O miolo de acém ganhou espaço no churrasco moderno e deixou de ser visto apenas como carne de panela. Isso acontece porque apresenta um excelente marmoreio, o que garante maciez e sabor marcante. Quando preparado em fogo alto, ele forma uma crosta por fora enquanto mantém o interior suculento. Dessa forma, se torna uma ótima opção para quem quer inovar sem gastar muito.

Cupim bovino

O cupim é a escolha ideal para quem valoriza um churrasco mais lento e tradicional. Rico em gordura e colágeno, ele exige tempo de preparo — geralmente entre quatro e seis horas. No entanto, o resultado compensa: a carne fica extremamente macia, quase desmanchando. Além disso, o sabor amanteigado se destaca e conquista facilmente quem prova.

Dicas para acertar no churrasco

Além de escolher bons cortes, alguns cuidados fazem toda a diferença. Primeiro, é essencial respeitar o tempo de cada carne, evitando tanto o excesso quanto a falta de preparo.

Em seguida, utilizar sal grosso na medida certa ajuda a realçar o sabor sem mascarar as características naturais.

Outro ponto importante é o controle da brasa. Enquanto cortes mais finos pedem fogo alto e rápido, carnes como o cupim exigem calor indireto e paciência.

Assim, equilibrar técnica e escolha dos ingredientes garante um churrasco mais completo e saboroso.

O segredo está na escolha inteligente

Fazer um churrasco de qualidade não depende apenas de cortes caros. Na verdade, opções como maminha, fraldinha, miolo de acém e cupim mostram que é possível unir sabor, suculência e economia.

Assim, ao escolher bem e preparar corretamente, qualquer churrasco pode se transformar em uma experiência memorável — provando que o segredo está muito mais na estratégia do que no preço.

Confira no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por melhor do Brasil (@barrosislael)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!