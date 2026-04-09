As 3 melhores carnes para churrasco, segundo açougueiros e nutricionistas
Cortes equilibram sabor, maciez e valor nutricional, sendo ideais para quem quer acertar no churrasco
Escolher a carne certa faz toda a diferença no churrasco. Afinal, o corte influencia diretamente no sabor, na textura e na suculência. Por isso, açougueiros e nutricionistas apontam alguns cortes como ideais para quem quer acertar no preparo.
Além disso, essas carnes se destacam porque equilibram gordura, maciez e praticidade. Assim, garantem um resultado mais saboroso.
1. Picanha: sabor marcante e suculência
A picanha lidera a preferência dos brasileiros.
Isso acontece porque ela possui uma capa de gordura que mantém a carne suculenta durante o preparo. Além disso, o corte apresenta maciez e sabor intenso.
Por isso, muitos consideram a picanha indispensável.
2. Contrafilé: equilíbrio perfeito
O contrafilé também aparece entre os favoritos.
Ele oferece uma boa combinação entre carne e gordura. Dessa forma, garante maciez e mantém a umidade.
Além disso, o preparo é rápido, o que facilita no churrasco.
3. Alcatra: versátil e acessível
A alcatra se destaca pela versatilidade.
Ela possui menos gordura, porém ainda mantém boa maciez. Além disso, apresenta ótimo custo-benefício.
Por isso, é uma escolha comum para diferentes tipos de preparo.
Por que esses cortes são os mais indicados
Esses três cortes apresentam características semelhantes.
Entre elas:
- maciez elevada
- gordura na medida certa
- preparo simples
- sabor marcante
Além disso, carnes com gordura tendem a manter mais suculência.
Assim, o resultado final fica mais agradável.
Dicas para melhorar o resultado
Além da escolha da carne, o preparo faz diferença.
Por isso:
- utilize sal grosso para realçar o sabor
- evite furar a carne
- respeite o tempo de cada corte
Dessa forma, você preserva os sucos naturais e melhora o resultado.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!