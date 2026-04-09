As 3 melhores carnes para churrasco, segundo açougueiros e nutricionistas

Cortes equilibram sabor, maciez e valor nutricional, sendo ideais para quem quer acertar no churrasco

Gabriel Yuri Souto -
Escolher a carne certa faz toda a diferença no churrasco. Afinal, o corte influencia diretamente no sabor, na textura e na suculência. Por isso, açougueiros e nutricionistas apontam alguns cortes como ideais para quem quer acertar no preparo.

Além disso, essas carnes se destacam porque equilibram gordura, maciez e praticidade. Assim, garantem um resultado mais saboroso.

1. Picanha: sabor marcante e suculência

A picanha lidera a preferência dos brasileiros.

Isso acontece porque ela possui uma capa de gordura que mantém a carne suculenta durante o preparo. Além disso, o corte apresenta maciez e sabor intenso.

Por isso, muitos consideram a picanha indispensável.

2. Contrafilé: equilíbrio perfeito

O contrafilé também aparece entre os favoritos.

Ele oferece uma boa combinação entre carne e gordura. Dessa forma, garante maciez e mantém a umidade.

Além disso, o preparo é rápido, o que facilita no churrasco.

3. Alcatra: versátil e acessível

A alcatra se destaca pela versatilidade.

Ela possui menos gordura, porém ainda mantém boa maciez. Além disso, apresenta ótimo custo-benefício.

Por isso, é uma escolha comum para diferentes tipos de preparo.

Por que esses cortes são os mais indicados

Esses três cortes apresentam características semelhantes.

Entre elas:

  • maciez elevada
  • gordura na medida certa
  • preparo simples
  • sabor marcante

Além disso, carnes com gordura tendem a manter mais suculência.

Assim, o resultado final fica mais agradável.

Dicas para melhorar o resultado

Além da escolha da carne, o preparo faz diferença.

Por isso:

  • utilize sal grosso para realçar o sabor
  • evite furar a carne
  • respeite o tempo de cada corte

Dessa forma, você preserva os sucos naturais e melhora o resultado.

Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

