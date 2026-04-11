Não é enfeite, nem desperdício: a função das pedras nos trilhos que garante segurança e evita descarrilamentos

Grandes sistemas ferroviários dependem de soluções simples e inteligentes para funcionar com segurança — e um detalhe aparentemente comum é o que sustenta toda essa engenharia

Daniella Bruno - 11 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

As grandes estruturas que sustentam o funcionamento das cidades e do transporte muitas vezes passam despercebidas no cotidiano. Elementos aparentemente simples, ignorados pela maioria das pessoas, desempenham papéis fundamentais para garantir eficiência, segurança e durabilidade em sistemas complexos.

No caso das ferrovias, isso não é diferente. Ao observar os trilhos de trem, é comum notar a presença de inúmeras pedras espalhadas ao longo da via.

Embora pareçam apenas um detalhe, elas formam o chamado lastro — um componente essencial para evitar descarrilamentos e garantir a estabilidade de toda a estrutura ferroviária.

A base invisível que sustenta toneladas

Em primeiro lugar, o lastro exerce uma função estrutural indispensável. Os trens são extremamente pesados e, ao se movimentarem, concentram uma enorme carga sobre os trilhos. Dessa forma, as pedras atuam diretamente na distribuição desse peso, espalhando a força sobre o solo e evitando deformações.

Além disso, o lastro impede que o terreno ceda com o tempo. Sem essa camada, o solo sofreria afundamentos irregulares, comprometendo rapidamente a segurança da via. Assim, ele funciona como uma base sólida e confiável que sustenta toda a operação ferroviária.

Outro ponto importante é a drenagem. Como consequência das chuvas, o acúmulo de água poderia tornar o solo instável e lamacento. No entanto, graças aos espaços entre as pedras, a água escoa com facilidade. Isso mantém a estrutura seca, firme e muito mais resistente ao desgaste.

Estabilidade, durabilidade e eficiência em movimento

Além de sustentar e drenar, o lastro também garante o alinhamento preciso dos trilhos. As pedras fixam os dormentes no lugar, impedindo deslocamentos causados pelas vibrações constantes dos trens. Dessa maneira, a via permanece estável mesmo sob condições extremas de uso.

Ao mesmo tempo, o lastro atua como um amortecedor natural. Ele absorve impactos e vibrações gerados pela passagem das composições, o que reduz o desgaste dos materiais e prolonga a vida útil da ferrovia. Consequentemente, diminui a necessidade de manutenção frequente.

Outro benefício relevante é o controle da vegetação. Ainda que não seja sua função principal, as pedras dificultam o crescimento de plantas entre os trilhos. Isso evita problemas como perda de aderência, obstruções e danos à estrutura.

Por fim, vale destacar um detalhe técnico essencial: o formato das pedras. Diferentemente de seixos lisos de rio, o lastro é composto por pedras irregulares e angulares.

Isso permite que elas se encaixem entre si, criando um travamento mecânico que impede deslocamentos. Assim, a base se mantém firme mesmo sob intensa pressão.

Engenharia simples que garante segurança máxima

Em síntese, o lastro ferroviário comprova como soluções aparentemente simples podem ser decisivas em sistemas complexos. Ao distribuir peso, drenar água, estabilizar trilhos e absorver impactos, as pedras desempenham um papel fundamental na segurança das ferrovias.

Portanto, longe de serem apenas um detalhe visual, elas são peças-chave para evitar descarrilamentos e garantir que os trens circulem com eficiência, estabilidade e segurança todos os dias.

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