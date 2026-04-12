6 truques práticos para limpar a borracha da geladeira e ainda economizar na conta de energia no final do mês
Métodos simples ajudam a eliminar sujeira, evitar mofo e melhorar a vedação do eletrodoméstico
Manter a borracha da geladeira limpa vai muito além da estética. Esse cuidado influencia diretamente no funcionamento do eletrodoméstico e pode até ajudar a reduzir o consumo de energia no final do mês.
Com o uso diário, a borracha de vedação acumula sujeira, gordura e até mofo. Por isso, a limpeza regular se torna essencial para garantir o bom desempenho da geladeira.
Por que a limpeza da borracha é importante
A borracha tem a função de vedar a porta da geladeira.
Quando está suja ou desgastada, ela pode perder eficiência. Como resultado, o ar frio escapa com mais facilidade.
Assim, o aparelho precisa trabalhar mais para manter a temperatura, aumentando o consumo de energia.
1. Limpeza com detergente neutro
Para o dia a dia, o detergente neutro é uma opção segura.
Basta diluir em água e aplicar com uma esponja macia. Além disso, é importante limpar bem as dobras, onde a sujeira costuma se acumular.
2. Vinagre branco contra o mofo
O vinagre branco ajuda a eliminar fungos e bactérias.
Misture com água em partes iguais, aplique na borracha e deixe agir por alguns minutos. Depois, limpe com um pano úmido.
3. Bicarbonato para manchas difíceis
Quando surgem manchas mais resistentes, o bicarbonato pode resolver.
Faça uma pasta com água, aplique na região e esfregue suavemente. Assim, a sujeira sai com mais facilidade.
4. Água sanitária em casos mais críticos
Para sujeiras mais intensas, a água sanitária pode ser utilizada com cuidado.
Dilua uma pequena quantidade em água, aplique e enxágue bem. Dessa forma, evita danos à borracha.
5. Verifique a vedação regularmente
Além da limpeza, é importante observar o estado da borracha.
Se houver rachaduras ou falhas, a vedação pode estar comprometida. Nesse caso, a troca pode ser necessária.
6. Evite produtos abrasivos
Produtos muito fortes podem danificar o material.
Por isso, prefira sempre soluções suaves e utensílios macios. Assim, a borracha dura mais e mantém sua eficiência.
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