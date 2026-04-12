6 truques práticos para limpar a borracha da geladeira e ainda economizar na conta de energia no final do mês

Métodos simples ajudam a eliminar sujeira, evitar mofo e melhorar a vedação do eletrodoméstico

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Manter a borracha da geladeira limpa vai muito além da estética. Esse cuidado influencia diretamente no funcionamento do eletrodoméstico e pode até ajudar a reduzir o consumo de energia no final do mês.

Com o uso diário, a borracha de vedação acumula sujeira, gordura e até mofo. Por isso, a limpeza regular se torna essencial para garantir o bom desempenho da geladeira.

Por que a limpeza da borracha é importante

A borracha tem a função de vedar a porta da geladeira.

Quando está suja ou desgastada, ela pode perder eficiência. Como resultado, o ar frio escapa com mais facilidade.

Assim, o aparelho precisa trabalhar mais para manter a temperatura, aumentando o consumo de energia.

1. Limpeza com detergente neutro

Para o dia a dia, o detergente neutro é uma opção segura.

Basta diluir em água e aplicar com uma esponja macia. Além disso, é importante limpar bem as dobras, onde a sujeira costuma se acumular.

2. Vinagre branco contra o mofo

O vinagre branco ajuda a eliminar fungos e bactérias.

Misture com água em partes iguais, aplique na borracha e deixe agir por alguns minutos. Depois, limpe com um pano úmido.

3. Bicarbonato para manchas difíceis

Quando surgem manchas mais resistentes, o bicarbonato pode resolver.

Faça uma pasta com água, aplique na região e esfregue suavemente. Assim, a sujeira sai com mais facilidade.

4. Água sanitária em casos mais críticos

Para sujeiras mais intensas, a água sanitária pode ser utilizada com cuidado.

Dilua uma pequena quantidade em água, aplique e enxágue bem. Dessa forma, evita danos à borracha.

5. Verifique a vedação regularmente

Além da limpeza, é importante observar o estado da borracha.

Se houver rachaduras ou falhas, a vedação pode estar comprometida. Nesse caso, a troca pode ser necessária.

6. Evite produtos abrasivos

Produtos muito fortes podem danificar o material.

Por isso, prefira sempre soluções suaves e utensílios macios. Assim, a borracha dura mais e mantém sua eficiência.

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