Crítica internacional elogia performance de Anitta no SNL

Artista abriu sua apresentação com "Choka Choka", parceria com Shakira

Folhapress - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/@nbcsnl)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A crítica internacional se rende ao talento e à simpatia de Anitta após ela se apresentar no programa Saturday Night Live, um dos mais antigos da televisão americana. Ela foi a primeira brasileira a performar na atração.

A artista abriu sua apresentação com “Choka Choka”, parceria com Shakira. Na sequência, interpretou uma versão em espanhol de “Várias Queixas”, música do trio Gilsons, formado por filho e netos de Gilberto Gil.

Pelas redes sociais, alguns críticos americanos que comentam o programa não pouparam elogios.

“Sim, uma das minhas apresentações musicais favoritas do ano. Definitivamente. Ela arrasou muito. Você não precisa entender o que ela está dizendo para curtir”, opinou Bill Kenney.

“Ela é deslumbrante. Tipo, tudo sobre ela. Especialmente aquela segunda apresentação”, disse a colunista Victoria.

A performance chamou atenção pelo visual mais minimalista, contrastando com apresentações recentes, como a no Domingão com Huck. Ainda assim, elementos simbólicos reforçaram a nova fase artística da cantora.

Anitta utilizou um colar de guia com miçangas vermelhas e pretas, tradicionalmente associado à proteção, força e equilíbrio de energias nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé.

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