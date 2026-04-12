Crítica internacional elogia performance de Anitta no SNL
Artista abriu sua apresentação com "Choka Choka", parceria com Shakira
LEONARDO VOLPATO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A crítica internacional se rende ao talento e à simpatia de Anitta após ela se apresentar no programa Saturday Night Live, um dos mais antigos da televisão americana. Ela foi a primeira brasileira a performar na atração.
A artista abriu sua apresentação com “Choka Choka”, parceria com Shakira. Na sequência, interpretou uma versão em espanhol de “Várias Queixas”, música do trio Gilsons, formado por filho e netos de Gilberto Gil.
Pelas redes sociais, alguns críticos americanos que comentam o programa não pouparam elogios.
“Sim, uma das minhas apresentações musicais favoritas do ano. Definitivamente. Ela arrasou muito. Você não precisa entender o que ela está dizendo para curtir”, opinou Bill Kenney.
“Ela é deslumbrante. Tipo, tudo sobre ela. Especialmente aquela segunda apresentação”, disse a colunista Victoria.
A performance chamou atenção pelo visual mais minimalista, contrastando com apresentações recentes, como a no Domingão com Huck. Ainda assim, elementos simbólicos reforçaram a nova fase artística da cantora.
Anitta utilizou um colar de guia com miçangas vermelhas e pretas, tradicionalmente associado à proteção, força e equilíbrio de energias nas religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!