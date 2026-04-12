Desfile de carros de luxo chama atenção em Goiânia: “sabor roça”

Imagens foram publicadas nas redes sociais e viralizaram, acumulando mais de 34 mil curtidas e diversos comentários

Isabella Valverde - 12 de abril de 2026

Veículos aparecem percorrendo uma via próxima à GO-020, na região dos condomínios. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Para quem ainda acha que Goiânia é “roça”, um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrou justamente o contrário ao exibir uma sequência de carros de luxo desfilando pelas ruas da capital.

As imagens aéreas foram publicadas neste sábado (11) no perfil @voe.altogoiania e já acumulam mais de 34 mil curtidas, além de diversos comentários.

No vídeo, os veículos aparecem percorrendo uma via próxima à GO-020, na região dos condomínios, reforçando o alto padrão presente em áreas da cidade.

Vermelho, azul, prata, branco, preto. É possível escolher a cor preferida e admirar os modelos que “desfilam pelo asfalto”.

Nos comentários, os internautas se divertiram e também se impressionaram com a quantidade de carros esportivos de luxo que estavam “passeando” pelo local.

“É roça mesmo, só que os cavalos são diferentes! Kkkkkkk o nosso pasto sempre está verde”, disse um.

“Eu queria morar nessa roça e andar em um cavalinho desse”, brincou outro.

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