Deu branco: qual é o nome da palavra que a gente deve dizer quando esquecer uma palavra, segundo o dicionário

Fenômeno comum tem nome pouco conhecido e faz parte do funcionamento natural do cérebro

Gabriel Yuri Souto - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Quem nunca passou pela situação de ter uma palavra “na ponta da língua”, mas simplesmente não conseguir lembrá-la? Esse tipo de esquecimento momentâneo é mais comum do que parece e, inclusive, tem um nome específico.

Segundo o dicionário, esse fenômeno é chamado de letologia.

O que é letologia

A letologia é a dificuldade temporária de lembrar uma palavra específica, mesmo quando ela está armazenada na memória.

Ou seja, a pessoa sabe que conhece o termo, mas não consegue acessá-lo naquele momento.

Por isso, a sensação costuma ser frustrante, principalmente em situações importantes, como conversas ou apresentações.

Origem do termo

A palavra “letologia” tem origem no grego.

Ela combina:

“lethe”, que significa esquecimento

“logos”, que significa palavra

Além disso, o termo faz referência ao rio Letes, da mitologia grega, associado ao esquecimento.

O que diz a ciência

Na psicologia, esse fenômeno também é conhecido como síndrome da ponta da língua.

Em inglês, recebe o nome de “Tip of the Tongue” (TOT).

Segundo especialistas, esse bloqueio não indica problema grave. Pelo contrário, faz parte do funcionamento normal do cérebro.

Por que isso acontece

Diversos fatores podem influenciar a letologia.

Entre os principais estão:

cansaço mental

estresse

envelhecimento

consumo de álcool

Além disso, situações de pressão podem dificultar ainda mais a recuperação da palavra.

Como lidar com esse “branco”

Existem algumas estratégias simples que podem ajudar.

Por exemplo:

relaxar e evitar forçar a memória

pensar em palavras relacionadas

lembrar do contexto em que o termo foi usado

manter a mente ativa com exercícios

Assim, o cérebro consegue recuperar a informação com mais facilidade.

Quando se preocupar

Na maioria dos casos, a letologia é inofensiva.

No entanto, se o problema se tornar frequente ou interferir na rotina, é recomendável procurar orientação profissional.

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