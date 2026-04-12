Deu branco: qual é o nome da palavra que a gente deve dizer quando esquecer uma palavra, segundo o dicionário
Fenômeno comum tem nome pouco conhecido e faz parte do funcionamento natural do cérebro
Quem nunca passou pela situação de ter uma palavra “na ponta da língua”, mas simplesmente não conseguir lembrá-la? Esse tipo de esquecimento momentâneo é mais comum do que parece e, inclusive, tem um nome específico.
Segundo o dicionário, esse fenômeno é chamado de letologia.
O que é letologia
A letologia é a dificuldade temporária de lembrar uma palavra específica, mesmo quando ela está armazenada na memória.
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Ou seja, a pessoa sabe que conhece o termo, mas não consegue acessá-lo naquele momento.
Por isso, a sensação costuma ser frustrante, principalmente em situações importantes, como conversas ou apresentações.
Origem do termo
A palavra “letologia” tem origem no grego.
Ela combina:
- “lethe”, que significa esquecimento
- “logos”, que significa palavra
Além disso, o termo faz referência ao rio Letes, da mitologia grega, associado ao esquecimento.
O que diz a ciência
Na psicologia, esse fenômeno também é conhecido como síndrome da ponta da língua.
Em inglês, recebe o nome de “Tip of the Tongue” (TOT).
Segundo especialistas, esse bloqueio não indica problema grave. Pelo contrário, faz parte do funcionamento normal do cérebro.
Por que isso acontece
Diversos fatores podem influenciar a letologia.
Entre os principais estão:
- cansaço mental
- estresse
- envelhecimento
- consumo de álcool
Além disso, situações de pressão podem dificultar ainda mais a recuperação da palavra.
Como lidar com esse “branco”
Existem algumas estratégias simples que podem ajudar.
Por exemplo:
- relaxar e evitar forçar a memória
- pensar em palavras relacionadas
- lembrar do contexto em que o termo foi usado
- manter a mente ativa com exercícios
Assim, o cérebro consegue recuperar a informação com mais facilidade.
Quando se preocupar
Na maioria dos casos, a letologia é inofensiva.
No entanto, se o problema se tornar frequente ou interferir na rotina, é recomendável procurar orientação profissional.
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