Homem tem 45% do corpo queimado após discussão com esposa, em Anápolis

Caso veio à tona após a Polícia Militar ser acionada para conter uma confusão em uma unidade de saúde

Da Redação - 12 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 30 anos, foi levada à delegacia na madrugada deste domingo (12), em Anápolis, após ser apontada como autora de um ataque contra o companheiro, de 37, que teve parte do corpo incendiado dentro de casa.

O caso veio à tona depois que a Polícia Militar (PM) foi acionada para conter um princípio de confusão na recepção de uma unidade de saúde, onde familiares do paciente estavam exaltados enquanto ele recebia atendimento médico.

O Portal 6 apurou que o homem deu entrada no hospital com queimaduras graves e relatou que havia saído para comprar cerveja e, ao retornar para casa, encontrou a companheira nervosa.

Ainda conforme a versão apresentada por ele, durante a discussão, a mulher teria jogado álcool sobre o corpo dele e ateado fogo em seguida.

A suspeita, no entanto, deu outra versão sobre o caso. Ela afirmou que o companheiro teria chegado embriagado e começado a agredi-la e que, para se defender, lançou álcool contra ele, provocando as queimaduras.

A vítima sofreu queimaduras em aproximadamente 45% do corpo e precisou ser transferida para uma unidade hospitalar em Goiânia, onde passaria por procedimentos especializados.

Diante da gravidade do caso, a mulher foi encaminhada à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

O caso deve agora ser investigado pela Polícia Civil (PC).

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