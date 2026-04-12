Mulher é encontrada morta e decapitada em Mogi das Cruzes (SP)

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima, de 62 anos, estava no quintal de sua casa e foi encontrado pela filha da vítima

Folhapress - 12 de abril de 2026

Rua Monte Carmelo, no Parque Morumbi, onde corpo da vítima foi encontrado. (Foto: Reprodução/Google Street View

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma mulher foi encontrada decapitada em Mogi das Cruzes, na região Metropolitana de São Paulo, na tarde de sábado (11). Ninguém foi preso.

O caso ocorreu na rua Monte Carmelo, no Parque Morumbi, por volta das 14h40.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima, de 62 anos, estava no quintal de sua casa e foi encontrado pela filha da vítima.

A última vez que ela conseguiu falar com a mãe teria sido na quinta-feira (9), por isso ela decidiu ir até o local, conforme a versão.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou a morte. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e a perícia esteve no local.

Ainda não há informações sobre o que pode ter motivado o crime ou se há suspeitos.

A ocorrência foi registrada na 1º Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) foi questionada, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

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