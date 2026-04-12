Nem amolador, nem pedra: o truque para afiar faca com um objeto da cozinha
Método simples usando utensílio comum pode ajudar a recuperar o fio da lâmina no dia a dia
Uma faca sem corte pode atrapalhar muito mais do que parece. Além de dificultar o preparo dos alimentos, ela exige mais força e aumenta o risco de acidentes. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a resolver esse problema sem precisar de ferramentas específicas.
Com um item comum da cozinha, como uma caneca ou prato de cerâmica, é possível melhorar o desempenho da lâmina de forma prática.
Por que a faca perde o corte
Com o uso frequente, o fio da faca perde alinhamento.
Além disso, o contato com superfícies inadequadas, como vidro ou pedra, acelera o desgaste.
Por isso, o corte deixa de ser preciso e começa a amassar alimentos, como tomate e pão.
O truque com a caneca de cerâmica
O fundo de algumas canecas e pratos de cerâmica possui uma parte áspera, sem esmalte.
É justamente essa área que pode ser usada como uma espécie de afiador improvisado.
Para aplicar o método:
- vire a caneca de cabeça para baixo
- apoie em uma superfície firme com um pano úmido
- deslize a faca no fundo áspero
- mantenha um ângulo entre 15º e 20º
- repita o movimento alternando os lados
Assim, o processo ajuda a alinhar o fio da lâmina.
Cuidados importantes durante o processo
Apesar de simples, o método exige atenção.
Por isso:
- evite pressionar com força
- mantenha movimentos suaves e constantes
- repita o mesmo número de vezes em cada lado
Além disso, lave e seque a faca após o procedimento.
Alternativas para melhorar o corte
Em alguns casos, a faca não está totalmente cega, mas apenas desalinhada.
Nesse cenário, outros materiais podem ajudar.
Por exemplo:
- tiras de couro
- tecidos mais grossos, como jeans
Assim, o fio pode ser ajustado sem desgaste excessivo.
Como manter a faca afiada por mais tempo
Depois de recuperar o corte, alguns hábitos fazem diferença.
Entre eles:
- usar tábuas de madeira ou plástico
- evitar superfícies duras
- guardar corretamente
- secar após lavar
Dessa forma, a lâmina mantém o desempenho por mais tempo.
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