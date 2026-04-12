Nem amolador, nem pedra: o truque para afiar faca com um objeto da cozinha

Método simples usando utensílio comum pode ajudar a recuperar o fio da lâmina no dia a dia

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Afiar faca com caneca em casa
(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Uma faca sem corte pode atrapalhar muito mais do que parece. Além de dificultar o preparo dos alimentos, ela exige mais força e aumenta o risco de acidentes. No entanto, existe um truque simples que pode ajudar a resolver esse problema sem precisar de ferramentas específicas.

Com um item comum da cozinha, como uma caneca ou prato de cerâmica, é possível melhorar o desempenho da lâmina de forma prática.

Por que a faca perde o corte

Com o uso frequente, o fio da faca perde alinhamento.

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Além disso, o contato com superfícies inadequadas, como vidro ou pedra, acelera o desgaste.

Por isso, o corte deixa de ser preciso e começa a amassar alimentos, como tomate e pão.

O truque com a caneca de cerâmica

O fundo de algumas canecas e pratos de cerâmica possui uma parte áspera, sem esmalte.

É justamente essa área que pode ser usada como uma espécie de afiador improvisado.

Para aplicar o método:

  • vire a caneca de cabeça para baixo
  • apoie em uma superfície firme com um pano úmido
  • deslize a faca no fundo áspero
  • mantenha um ângulo entre 15º e 20º
  • repita o movimento alternando os lados

Assim, o processo ajuda a alinhar o fio da lâmina.

Cuidados importantes durante o processo

Apesar de simples, o método exige atenção.

Por isso:

  • evite pressionar com força
  • mantenha movimentos suaves e constantes
  • repita o mesmo número de vezes em cada lado

Além disso, lave e seque a faca após o procedimento.

Alternativas para melhorar o corte

Em alguns casos, a faca não está totalmente cega, mas apenas desalinhada.

Nesse cenário, outros materiais podem ajudar.

Por exemplo:

  • tiras de couro
  • tecidos mais grossos, como jeans

Assim, o fio pode ser ajustado sem desgaste excessivo.

Como manter a faca afiada por mais tempo

Depois de recuperar o corte, alguns hábitos fazem diferença.

Entre eles:

  • usar tábuas de madeira ou plástico
  • evitar superfícies duras
  • guardar corretamente
  • secar após lavar

Dessa forma, a lâmina mantém o desempenho por mais tempo.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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