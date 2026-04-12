Parece Caribe, mas é Brasil: 3 praias com selo internacional se destacam pelo mar cristalino e cenário paradisíaco para passar as férias

Destino no litoral do RJ reúne praias com areia fria, mar cristalino e selo internacional de qualidade ambiental

Gabriel Dias - 12 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Polychronis Film)

Sem precisar sair do país, um destino no litoral do Rio de Janeiro tem chamado atenção por reunir características raras, até mesmo entre praias tropicais.

Com areia branca que não esquenta e águas cristalinas, o local ganhou fama de “Caribe Brasileiro”.

Localizada a cerca de 155 km da capital fluminense, Cabo Frio se destaca por um fenômeno natural que transforma completamente a experiência dos visitantes.

A coloração do mar varia entre azul-turquesa e verde-esmeralda, criando cenários que lembram destinos internacionais.

Areia fria e água transparente

O diferencial começa na composição da areia. Rica em quartzo, ela reflete a luz solar em vez de absorvê-la, o que mantém a superfície fria, mesmo em dias de calor intenso.

Além disso, a chamada ressurgência — quando correntes frias sobem do fundo do oceano — reduz a presença de sedimentos e aumenta a transparência da água.

Esse processo também faz com que a temperatura do mar possa cair bastante, mesmo durante o verão.

O fenômeno não é recente: registros históricos indicam que já chamava atenção desde a chegada dos europeus à região, no século XVI.

Selo internacional de qualidade

Cabo Frio também ganhou destaque recente ao conquistar certificações ambientais de prestígio internacional.

Três praias da cidade receberam o selo Bandeira Azul, concedido a destinos que atendem a critérios rigorosos de qualidade da água, segurança e preservação ambiental.

Entre elas estão a Praia do Peró, que já acumula anos consecutivos de certificação, além das praias do Foguete e do Pontal do Peró, que passaram a integrar a lista mais recente.

Além das praias, o destino reúne atrativos como o Forte São Mateus, construído no século XVII, e pontos turísticos que facilitam roteiros curtos, ideais para fins de semana.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!