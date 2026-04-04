Colocar folha de louro debaixo do tapete: para que serve e por que é recomendado

Usos simples da folha de louro vão além da cozinha e ajudam no sono, no bem-estar e até no controle de insetos em casa

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Um hábito simples, que atravessa gerações, voltou a ganhar destaque por unir tradição e praticidade no dia a dia. Colocar uma folha de louro em pontos estratégicos da casa pode trazer benefícios que vão além do uso culinário.

Com propriedades naturais e aroma marcante, o ingrediente tem sido utilizado para melhorar o ambiente doméstico, auxiliar no relaxamento e até ajudar no controle de pequenos incômodos cotidianos.

Posicionar folhas secas de louro na entrada da residência é um costume antigo que, além do simbolismo, também possui uma função prática.

O aroma herbal cria uma sensação de acolhimento e ajuda a marcar a transição entre o ambiente externo e o interno.

Além disso, os óleos essenciais presentes na planta atuam como repelentes naturais. O cheiro, agradável para as pessoas, pode afastar insetos como formigas e traças, comuns nas áreas próximas à porta.

Para manter a eficácia, a recomendação é substituir as folhas periodicamente, especialmente quando perderem o aroma.

Outro uso popular envolve colocar a folha de louro sob o travesseiro. A prática está relacionada à liberação gradual de compostos aromáticos, que podem favorecer o relaxamento.

Substâncias presentes na planta, como o linalol, são conhecidas por suas propriedades calmantes e são utilizadas, inclusive, na aromaterapia. Esse estímulo sensorial pode ajudar a reduzir a agitação mental e facilitar o processo de adormecer.

O louro também pode ser utilizado em armários, gavetas e despensas. Suas propriedades repelentes ajudam a proteger roupas, alimentos e tecidos contra insetos, sem a necessidade de produtos químicos.

Entre as formas mais comuns de uso estão: colocar folhas em saquinhos de tecido dentro de armários, distribuir entre roupas de cama e inserir em potes de alimentos secos.

Mais do que os efeitos diretos, o uso da folha de louro também se relaciona à criação de pequenos rituais diários. Trocar as folhas, preparar um chá ou organizar o ambiente com esse tipo de cuidado contribui para uma rotina mais equilibrada.

Ainda assim, é importante lembrar que, apesar dos benefícios, o uso deve ser moderado. Em caso de consumo ou dúvidas sobre a planta, a orientação de um profissional de saúde é sempre recomendada.

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