Salário mínimo em 2027: veja o valor que está sendo discutido pelo governo

Governo projeta salário mínimo de R$ 1.717 para 2027, com aumento real e impacto direto em benefícios e contas públicas

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Salário mínimo em 2027: veja o valor que está sendo discutido pelo governo
(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O governo federal já trabalha com uma estimativa para o salário mínimo de 2027, e o valor projetado chama atenção pelos impactos diretos na economia e na vida de milhões de brasileiros.

A previsão deve ser oficializada no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), com divulgação marcada para o dia 15 de abril.

De acordo com informações da área econômica, o piso nacional pode atingir R$ 1.717, o que representa um aumento de aproximadamente 5,9% em relação ao valor atual.

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O cálculo segue a política adotada recentemente, que combina a inflação medida pelo INPC com um ganho real baseado no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), estimado em 2,5%.

A proposta não afeta apenas trabalhadores que recebem o mínimo. O valor serve de referência para uma ampla parcela da população, incluindo aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais.

Além disso, influencia diretamente o pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego, contribuições de microempreendedores individuais (MEIs) e até indenizações judiciais.

Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros têm rendimentos atrelados ao salário mínimo, sendo aproximadamente 25 milhões de trabalhadores formais e outros 30 milhões vinculados ao INSS.

Com o reajuste, também há impacto significativo nas contas públicas, já que benefícios sociais acompanham o aumento.

Embora a projeção indique crescimento real do poder de compra, especialistas alertam que o valor final ainda pode sofrer alterações.

Isso porque o número depende da inflação efetiva ao longo de 2026 e da aprovação do Congresso Nacional, que deve analisar o projeto até o fim do próximo ano.

O debate sobre o reajuste também envolve preocupações macroeconômicas, como possível pressão inflacionária e aumento de gastos do governo. Ainda assim, a proposta busca equilibrar recuperação econômica e proteção social.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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