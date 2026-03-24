Empréstimo CLT: governo libera crédito para trabalhadores com carteira assinada saírem do aperto

Nova linha de crédito para trabalhadores CLT facilita acesso a empréstimos com condições mais acessíveis

Gabriel Dias - 24 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Uma nova linha de crédito voltada a trabalhadores com carteira assinada promete ampliar o acesso a empréstimos no país.

A medida busca oferecer condições mais acessíveis para quem está no regime CLT e enfrenta dificuldades financeiras.

A proposta surge como alternativa para facilitar o acesso ao crédito formal, com taxas potencialmente mais baixas em comparação com modalidades tradicionais.

Quem pode acessar o empréstimo

O crédito é direcionado a trabalhadores com vínculo formal ativo. A ideia é utilizar a estabilidade da carteira assinada como garantia, reduzindo riscos para instituições financeiras e, consequentemente, os juros.

Em muitos casos, o modelo pode funcionar de forma semelhante ao crédito consignado, com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento.

Objetivo é ampliar acesso e reduzir endividamento

A iniciativa busca diminuir a dependência de linhas de crédito mais caras, como cheque especial e cartão de crédito rotativo.

Com condições mais controladas, o governo pretende oferecer uma alternativa para reorganização financeira, especialmente para trabalhadores que enfrentam dívidas acumuladas.

Pontos de atenção antes de contratar

Apesar das vantagens, é necessária cautela. É importante avaliar taxas, prazos e o impacto das parcelas no orçamento mensal.

O crédito pode ajudar em situações emergenciais, mas exige planejamento para evitar um novo ciclo de endividamento.

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