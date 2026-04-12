Segundo a psicanálise, pessoas que fingem o que sentem escondem mais do que parecem

Certos comportamentos discretos do dia a dia podem revelar conflitos internos que passam despercebidos até por quem convive de perto

Layne Brito - 12 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/ Redes Sociais)

Nem sempre o que alguém demonstra corresponde ao que realmente está sentindo. Em muitos casos, sorrisos automáticos e uma aparente tranquilidade escondem emoções como tristeza, frustração ou insegurança.

Para a psicanálise, esse comportamento não se resume a mentir. Na verdade, costuma ser um mecanismo construído ao longo do tempo, em que a pessoa aprende a esconder o que sente para evitar críticas, conflitos ou rejeição.

O que está por trás desse comportamento

Esse padrão geralmente está ligado a experiências emocionais antigas. A necessidade de agradar, de não decepcionar e de ser aceito pode levar à criação de uma espécie de “personagem social”.

Com o tempo, isso se torna automático. Inclusive, a pessoa pode passar a ter dificuldade para reconhecer os próprios sentimentos, se afastando da própria identidade emocional.

Os sinais mais comuns

No dia a dia, esse comportamento aparece de forma sutil. Pessoas que dizem estar bem o tempo todo, evitam desabafar ou mantêm uma imagem constante de equilíbrio podem estar escondendo mais do que demonstram.

Além disso, quem evita demonstrar vulnerabilidade tende a sustentar uma versão de si mesmo moldada para agradar os outros.

As consequências de esconder emoções

Embora pareça uma forma de proteção, reprimir sentimentos cobra um preço. O acúmulo de emoções pode gerar cansaço emocional, ansiedade, irritação e até sensação de vazio.

Além disso, esse hábito dificulta relações mais sinceras, já que a pessoa passa a se desconectar tanto dos outros quanto de si mesma.

O que a psicanálise diz sobre isso

Na visão psicanalítica, reconhecer esse padrão é o primeiro passo para mudar. Isso porque entender as próprias emoções permite construir relações mais saudáveis e desenvolver uma conexão mais verdadeira consigo mesmo.

Mesmo em um cenário em que parecer bem virou quase uma obrigação, demonstrar vulnerabilidade pode ser o início de um processo de transformação.

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