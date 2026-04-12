Você já perdeu alguém no trânsito?
Dirigir já foi, para mim, sinônimo de liberdade. Hoje, antes de tudo, é um ato de responsabilidade
Se a resposta é não, você é uma exceção e precisa continuar sendo.
Eu, infelizmente, vivi isso recentemente. Perdi um amigo, vereador, vítima de um acidente de trânsito. Uma vida interrompida de forma brusca, deixando dor, silêncio e um vazio impossível de explicar para quem fica.
E essa não é uma história isolada. É uma realidade que se repete todos os dias na nossa cidade.
Ontem, em um evento da OAB sobre segurança no trânsito, esse tema voltou a me atravessar. Porque o trânsito não é também sobre escolhas. Pequenas escolhas que fazemos todos os dias e que podem custar vidas.
Uma olhada no celular. Um sinal ignorado. Um segundo de pressa.
Às vezes, é só isso que separa alguém de chegar em casa ou não.
Dirigir já foi, para mim, sinônimo de liberdade. Lembro da sensação quando conquistei minha carteira: ir e vir, decidir meus caminhos, ter autonomia.
Hoje, essa mesma direção me traz outra consciência: dirigir é, antes de tudo, um ato de responsabilidade.
A gente costuma repetir que o anapolino dirige mal. Que não dá seta, que não respeita, que não tem paciência. Mas essa fama não nasce do nada. Ela nasce do comportamento de cada um de nós.
E é aqui que precisamos ser honestos: o trânsito que criticamos também é construído por nós.
Medidas como blitz para retirar motoristas embriagados salvam vidas.
Ações educativas salvam vidas.
Intervenções urbanas, como as realizadas nos trevos do Recanto do Sol e do Anápolis City, salvam vidas.
Mas nenhuma política pública será suficiente se a consciência individual não mudar.
Porque, na maioria das vezes, quem causa um acidente não é um “criminoso distante”. É alguém comum. Alguém como eu e você.
E tudo acontece em segundos. Hoje, o meu convite é simples e urgente:
dirija com atenção, com respeito e com responsabilidade.
Não é só sobre chegar mais rápido. É sobre garantir que todos cheguem. Vamos mudar essa realidade e junto com ela, mudar também a fama da nossa cidade.