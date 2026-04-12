Você já perdeu alguém no trânsito?

Dirigir já foi, para mim, sinônimo de liberdade. Hoje, antes de tudo, é um ato de responsabilidade

Andreia Rezende - 12 de abril de 2026

Trânsito segue intenso em mais um dia na cidade. (Foto: Paulo de Tarso)

Se a resposta é não, você é uma exceção e precisa continuar sendo.

Eu, infelizmente, vivi isso recentemente. Perdi um amigo, vereador, vítima de um acidente de trânsito. Uma vida interrompida de forma brusca, deixando dor, silêncio e um vazio impossível de explicar para quem fica.

E essa não é uma história isolada. É uma realidade que se repete todos os dias na nossa cidade.

Ontem, em um evento da OAB sobre segurança no trânsito, esse tema voltou a me atravessar. Porque o trânsito não é também sobre escolhas. Pequenas escolhas que fazemos todos os dias e que podem custar vidas.

Uma olhada no celular. Um sinal ignorado. Um segundo de pressa.

Às vezes, é só isso que separa alguém de chegar em casa ou não.

Dirigir já foi, para mim, sinônimo de liberdade. Lembro da sensação quando conquistei minha carteira: ir e vir, decidir meus caminhos, ter autonomia.

Hoje, essa mesma direção me traz outra consciência: dirigir é, antes de tudo, um ato de responsabilidade.

A gente costuma repetir que o anapolino dirige mal. Que não dá seta, que não respeita, que não tem paciência. Mas essa fama não nasce do nada. Ela nasce do comportamento de cada um de nós.

E é aqui que precisamos ser honestos: o trânsito que criticamos também é construído por nós.

Medidas como blitz para retirar motoristas embriagados salvam vidas.

Ações educativas salvam vidas.

Intervenções urbanas, como as realizadas nos trevos do Recanto do Sol e do Anápolis City, salvam vidas.

Mas nenhuma política pública será suficiente se a consciência individual não mudar.

Porque, na maioria das vezes, quem causa um acidente não é um “criminoso distante”. É alguém comum. Alguém como eu e você.

E tudo acontece em segundos. Hoje, o meu convite é simples e urgente:

dirija com atenção, com respeito e com responsabilidade.

Não é só sobre chegar mais rápido. É sobre garantir que todos cheguem. Vamos mudar essa realidade e junto com ela, mudar também a fama da nossa cidade.