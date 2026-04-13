Inclusão que transforma vidas

Quando uma instituição se dedica ao cuidado e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência, ela vai além do atendimento

Antônio Gomide - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A inclusão é um dos pilares de uma sociedade que busca justiça, respeito e oportunidades para todos. É por meio dela que garantimos dignidade e construímos caminhos para que nenhuma pessoa fique para trás.

Quando uma instituição se dedica ao cuidado e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes com deficiência, ela vai além do atendimento. É um trabalho que impacta diretamente as famílias e fortalece toda a comunidade.

Em Anápolis, a Associação Pestalozzi tem se consolidado como referência nessa missão. Com atuação nas áreas de educação, saúde, reabilitação e socialização, a instituição oferece suporte essencial para o desenvolvimento de cada criança e jovem.

Atualmente, mais de 185 crianças e adolescentes são atendidos, incluindo pessoas com transtorno do espectro autista, TDAH e outras condições que exigem acompanhamento especializado, sempre com foco na autonomia e no desenvolvimento humano.

Como deputado estadual, nosso mandato tem contribuído de forma concreta com esse trabalho, por meio da destinação de emendas parlamentares que auxiliam na manutenção dos atendimentos e no fortalecimento das atividades desenvolvidas. Recentemente, também participamos de uma sessão solene na Câmara Municipal de Anápolis em homenagem às pessoas e instituições que se dedicam a essa causa e fortalecem, no dia a dia, a luta pela inclusão na cidade.

A defesa da inclusão também passa pela valorização dos professores de apoio, profissionais essenciais no processo de aprendizagem e no acompanhamento individualizado dos estudantes que necessitam de atenção especializada. Diante da mudança proposta pelo governo estadual, que resultou na retirada desses profissionais da rede, nos posicionamos de forma contrária à medida na Assembleia. Além disso, apresentamos requerimento à Secretaria de Estado da Educação solicitando o retorno dos professores de apoio, por compreender os prejuízos causados aos alunos, às famílias e à qualidade do ensino inclusivo.

Apoiar a inclusão é garantir oportunidades reais e ampliar horizontes. Instituições como a Pestalozzi cumprem um papel fundamental e precisam de atenção permanente. Seguiremos trabalhando para fortalecer iniciativas como essa e ampliar o acesso a políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas.