O que acontece com o seu cérebro se você deixar o celular de lado 2 horas antes de dormir, segundo especialistas

Deixar o celular de lado antes de dormir pode provocar mudanças importantes no funcionamento do cérebro durante a noite

Layne Brito - 13 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Mexer no celular antes de dormir virou rotina para milhões de pessoas. Seja para responder mensagens, assistir vídeos, rolar as redes sociais ou apenas “passar o tempo”, o aparelho costuma ser o último contato de muita gente antes de pegar no sono.

O problema é que esse costume, aparentemente inofensivo, pode estar interferindo diretamente no funcionamento do cérebro durante a noite.

Segundo especialistas, deixar o celular de lado cerca de duas horas antes de dormir pode trazer impactos positivos importantes para o corpo e para a mente.

Isso porque a exposição prolongada à tela, somada ao excesso de estímulos, mantém o cérebro em estado de alerta justamente no momento em que ele deveria começar a desacelerar.

Hábito ajuda o cérebro a entrar em ritmo de descanso

Ao se afastar do celular com antecedência, o cérebro tende a receber menos estímulos visuais e mentais, o que favorece o início do processo natural do sono.

Sem a luz da tela e sem o fluxo constante de informações, a mente consegue reduzir o nível de ativação e entrar com mais facilidade em um estado de relaxamento.

Esse movimento também pode contribuir para noites mais tranquilas, com menos dificuldade para adormecer e menor chance de interrupções ao longo do sono.

Sono de melhor qualidade também favorece a memória

Outro efeito apontado por especialistas está na memória e na recuperação mental.

Quando a pessoa dorme melhor, o cérebro consegue organizar melhor as informações absorvidas ao longo do dia, além de realizar processos importantes ligados à concentração, ao aprendizado e ao equilíbrio emocional.

Na prática, isso significa que um gesto simples antes de dormir pode ajudar não só no descanso, mas também no desempenho mental no dia seguinte.

Em tempos de excesso de estímulos, criar distância do celular à noite pode ser uma decisão pequena, mas com reflexos importantes para a saúde.

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