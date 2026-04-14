Sobremesa que leva apenas 4 ingredientes, fica pronta rapidinho e é de comer rezando

Mistura clássica ganha nova roupagem para facilitar o cotidiano de quem busca agilidade

Magno Oliver - 14 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Marca Caprio culinaria)

Poucas receitas conseguem unir tanta praticidade a um resultado tão sofisticado quanto o doce popularmente famosinho e batizado de “Amansa Sogra”.

A origem do nome, embora folclórica, remete à capacidade da iguaria de conquistar qualquer pessoa pelo paladar, utilizando uma base cremosa que agrada pela leveza.

O grande triunfo desta sobremesa em 2026 reside na sua economia e na ausência de fogão pois é um creme gelado de coco que utiliza a emulsão a frio para atingir a consistência de mousse em poucos minutos.

Ingredientes

Leite condensado: 1 lata (395g)

Creme de leite: 2 caixinhas (400g)

Suco em pó de abacaxi (ou coco): 1 pacote (25g)

Coco ralado seco: 100g

Modo de Preparo da receita:

Despeje o leite condensado e o creme de leite no recipiente escolhido, misturando até obter uma textura homogênea. Em seguida, adicione o suco em pó gradualmente;

Por fim, incorpore 80% do coco ralado à massa. Despeje o conteúdo em um refratário de vidro ou taças individuais e utilize o restante do coco para decorar o topo. A receita pede uma refrigeração de, no mínimo, duas horas, servindo o doce bem gelado para que a firmeza seja plena e a experiência sensorial seja completa.

Confira a receita na íntegra:

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