Funcionários de rede de supermercado fazem protesto por salários atrasados em Goiânia

Trabalhadores relatam que mais de 120 famílias foram afetadas apenas em um dos setores da empresa

Pedro Ribeiro - 15 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Funcionários da rede de supermercados Barão realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira (15), em Goiânia, para cobrar o pagamento de salários atrasados e outros direitos trabalhistas.

A manifestação ocorreu em frente ao setor administrativo da empresa, Grupo Soma,onde funciona o departamento de Recursos Humanos.

Segundo os trabalhadores, dezenas de colaboradores foram afetados pelos atrasos, incluindo casos de pessoas que retornaram de férias sem receber os valores devidos.

Os relatos também apontam a ausência de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e recorrentes atrasos nos pagamentos.

A situação, segundo os manifestantes, não é recente.

Eles afirmam que episódios semelhantes já ocorreram anteriormente, inclusive com o fechamento de unidades sem o pagamento de verbas rescisórias, deixando pendências até hoje.

Além das dificuldades trabalhistas, há indícios de problemas operacionais em algumas lojas, como cortes de energia e ações de despejo por falta de pagamento.

Os trabalhadores relatam impactos diretos no dia a dia, com dificuldades para arcar com despesas básicas, como aluguel, contas de água e energia.

Durante o protesto, eles cobraram uma resposta da empresa e a regularização imediata dos débitos.

A rede Barão enfrenta um período de crise financeira e entrou com pedido de recuperação judicial, buscando reorganizar as contas e manter as atividades.

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