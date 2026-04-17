Imposto de Renda: até qual idade brasileiros precisam declarar?

Idade não define obrigação no IR; aposentados devem seguir regras de renda e patrimônio estabelecidas pela Receita

Gabriel Dias - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Todo início de ano traz dúvidas sobre o Imposto de Renda, especialmente entre aposentados. Afinal, existe uma idade para deixar de declarar? A resposta é não.

A obrigação com a Receita Federal não depende da idade, mas sim dos rendimentos, patrimônio e tipo de renda do contribuinte.

Idade não dispensa a declaração

Segundo especialistas, qualquer pessoa, independentemente da idade, precisa declarar o Imposto de Renda caso se enquadre nos critérios estabelecidos pela Receita.

Isso significa que um idoso pode estar dispensado, enquanto um jovem pode ser obrigado, dependendo da situação financeira.

Para o ano-base 2025, deve declarar quem tiver rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 no ano, patrimônio superior a R$ 800 mil ou rendimentos isentos acima de R$ 200 mil.

Também entram na regra casos de ganho de capital, operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou atividade rural com receita bruta superior a R$ 177.920.

Aposentados têm isenção parcial

Para contribuintes com 65 anos ou mais, existe uma faixa de isenção adicional sobre rendimentos de aposentadoria e pensão da previdência oficial (INSS ou regimes próprios), limitada a R$ 24.751,74 por ano, o equivalente a 13 parcelas mensais de R$ 1.903,98, incluindo o 13º. Esse benefício reduz a base de cálculo do imposto, mas não elimina a obrigação de declarar.

É importante destacar que essa isenção extra não se aplica a rendimentos de previdência privada, aluguéis, aplicações financeiras ou outras fontes de renda, que continuam sujeitos à tributação normal.

Outro ponto de atenção é que receber apenas o INSS não garante dispensa automática. Se o contribuinte ultrapassar os limites de obrigatoriedade ou tiver outras fontes de renda, a declaração continua sendo obrigatória.

Atenção: nova isenção de R$ 5.000 não vale para esta declaração

Embora, desde janeiro de 2026, quem receba até R$ 5.000 por mês esteja isento do Imposto de Renda, essa mudança não se aplica à declaração atual, que se refere ao ano-base 2025. A nova faixa de isenção só terá efeito na declaração de 2027.

Especialistas também alertam para erros comuns, como confiar totalmente na declaração pré-preenchida, esquecer rendimentos ou informar valores incorretos. A recomendação é revisar todos os dados com atenção para evitar problemas com a malha fina.

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