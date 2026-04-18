Jovem de Anápolis vira “sósia” de jogador do Corinthians e viraliza nas redes sociais

Publicação viralizou com semelhança física e habilidade no futebol

Pedro Pedro Ribeiro -
Jovem de Anápolis vira “sósia” de jogador do Corinthians e viraliza nas redes sociais
(Foto: Reprodução/@omatheusvidall)

As redes sociais encontraram um novo “clone” no futebol e ele vive em Anápolis.

O jovem Matheus Vidal tornou-se o centro das atenções nos últimos dias após compartilhar um vídeo onde mostra sua impressionante semelhança física com Yuri Alberto, atacante do Corinthians.

Utilizando a popular trend do irmão mais mídia, Matheus reuniu cenas jogando bola e closes que destacam feições praticamente idênticas às do jogador profissional.

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A publicação rapidamente repercutiu, acumulando mais de 25 mil visualizações em pouco tempo.

Nos comentários, a comparação é quase unânime, com muitos internautas marcando o perfil oficial do craque na esperança de que o vídeo chegue até ele.

A desenvoltura do anapolino diante das câmeras e a qualidade das edições ajudaram a impulsionar o conteúdo para além das fronteiras do estado.

O objetivo agora é transformar a fama repentina em uma oportunidade real de conhecer o próprio jogador.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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