Polícia Federal transfere dono da Choquei para presídio em Aparecida de Goiânia

Influenciador é investigado por suposta atuação em esquema bilionário, enquanto defesa afirma que ele prestava apenas serviços publicitários

Lara Duarte - 18 de abril de 2026

Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, está entre os alvos da Operação Narcofluxo. (Foto: Reprodução)

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei, foi transferido nesta sexta-feira (17) da sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia, para a Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia.

Ele havia sido preso na quarta-feira (15), durante a Operação Narco Fluxo, em um condomínio de alto padrão na capital.

A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema que envolve lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Segundo a Polícia Federal, Raphael teria recebido valores do cantor MC Ryan SP para publicar conteúdos favoráveis, exercendo a função de “operador de mídia” dentro da estrutura investigada.

Na quinta-feira (16), Raphael passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida. A decisão considerou que a atuação dele ajudava a dar visibilidade e aparência de legitimidade às atividades investigadas.

Conforme decisão da 5ª Vara Federal de Santos, o alcance da página Choquei teria sido utilizado para impulsionar conteúdos ligados ao grupo, incluindo a divulgação de plataformas suspeitas.

Para a Justiça, o papel do influenciador é considerado estratégico dentro do esquema, por ampliar a exposição das ações e reforçar a credibilidade junto ao público.

O advogado Pedro Paulo de Medeiros, que representa Raphael, sustenta que o influenciador atuava apenas como prestador de serviços de publicidade digital, sem participação em atividades ilícitas.

Segundo a defesa, os pagamentos recebidos eram declarados, com emissão de notas fiscais, e não há vínculo do influenciador com organização criminosa.

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