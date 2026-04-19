Rede de supermercado é vendida para marca concorrente

Aquisição aprovada pelo Cade reforça a expansão do Grupo Pereira e acelera a conversão de lojas Schmit para a bandeira Comper em SC

Gustavo de Souza - 19 de abril de 2026

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

A venda da rede catarinense Supermercados Schmit para o Grupo Pereira — dono do Fort Atacadista, do Comper e considerado o sétimo maior supermercadista do Brasil de acordo com o Ranking ABRAS 2025 — redesenha o mapa do varejo alimentar em Santa Catarina.

A operação, já aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, coloca sob o comando do grupo sete lojas e um Centro de Distribuição no Litoral Norte do estado.

O negócio envolve unidades em Itajaí, Camboriú, Itapema e Bombinhas, cidade onde também fica a estrutura logística da antiga rede.

Mais do que ampliar ativos, a compra fortalece a presença do Grupo Pereira em um território estratégico, especialmente em Santa Catarina, estado de origem da companhia e responsável por mais da metade do faturamento da empresa, segundo comunicado oficial.

Com a incorporação da Schmit, cerca de 500 colaboradores passam a integrar a estrutura do grupo, que já reúne mais de 22 mil profissionais.

A empresa informou ainda que a aquisição ajuda a consolidar a atuação em cidades importantes e abre espaço para a entrada em municípios onde ainda não mantinha operação direta.

Na prática, a movimentação aproxima o texto do próprio título: uma rede tradicional foi absorvida por uma concorrente de maior porte, que agora transforma essa compra em avanço regional.

O processo já começou a ganhar forma com a conversão de antigas unidades para a bandeira Comper, como ocorreu em Itapema ao longo de 2025.

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