Aprenda a escolher: os melhores e os piores assentos em avião, segundo guia
Um detalhe ignorado por muitos passageiros pode fazer toda a diferença entre uma viagem tranquila e horas de puro desconforto
Na hora de comprar uma passagem aérea, muita gente presta atenção apenas no preço, no horário do voo e na companhia escolhida. Mas existe um detalhe que costuma ser deixado para depois, e que pode mudar completamente a experiência dentro da aeronave.
Entre mais espaço, melhor vista, embarque rápido ou proximidade com áreas incômodas, a escolha do assento pode transformar uma viagem comum em um trajeto muito mais confortável.
Um guia com indicações sobre os melhores e os piores lugares do avião ajuda a entender por que algumas poltronas são disputadas, enquanto outras costumam sobrar até os últimos minutos antes do embarque.
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A diferença vai além da localização: envolve comodidade, circulação, tranquilidade e até praticidade na chegada ao destino.
Entre os assentos considerados menos vantajosos, o 30E aparece por estar no fundo do avião, região que costuma sofrer com maior movimentação de passageiros e serviço de bordo mais intenso.
Já o 18B é apontado como uma escolha ruim por ficar na área da asa, o que pode comprometer a vista pela janela e gerar sensação de bloqueio visual durante o voo.
Outro local que costuma ser evitado é o assento 27D, posicionado perto do banheiro.
Além do fluxo constante de pessoas, o passageiro pode enfrentar mais ruído e menos privacidade.
O 14E também entra na lista dos piores por oferecer menos espaço, um fator que pesa bastante, especialmente em voos mais longos.
Do outro lado, alguns lugares aparecem como favoritos. O 1A, na primeira fileira, costuma chamar atenção pela localização privilegiada e pela sensação de mais praticidade.
O 12F é visto como uma boa escolha para quem prioriza espaço, enquanto o 23A ganha destaque pela vista. Já o assento 5C pode agradar quem quer desembarcar ou embarcar com mais rapidez, evitando parte da demora no corredor.
No fim das contas, escolher bem onde sentar não é mero capricho.
Para quem viaja com frequência ou quer evitar desconfortos desnecessários, observar o mapa da aeronave com atenção pode ser o primeiro passo para um voo bem mais agradável.
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