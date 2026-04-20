Aprenda a escolher: os melhores e os piores assentos em avião, segundo guia

Um detalhe ignorado por muitos passageiros pode fazer toda a diferença entre uma viagem tranquila e horas de puro desconforto

Layne Brito - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Na hora de comprar uma passagem aérea, muita gente presta atenção apenas no preço, no horário do voo e na companhia escolhida. Mas existe um detalhe que costuma ser deixado para depois, e que pode mudar completamente a experiência dentro da aeronave.

Entre mais espaço, melhor vista, embarque rápido ou proximidade com áreas incômodas, a escolha do assento pode transformar uma viagem comum em um trajeto muito mais confortável.

Um guia com indicações sobre os melhores e os piores lugares do avião ajuda a entender por que algumas poltronas são disputadas, enquanto outras costumam sobrar até os últimos minutos antes do embarque.

A diferença vai além da localização: envolve comodidade, circulação, tranquilidade e até praticidade na chegada ao destino.

Entre os assentos considerados menos vantajosos, o 30E aparece por estar no fundo do avião, região que costuma sofrer com maior movimentação de passageiros e serviço de bordo mais intenso.

Já o 18B é apontado como uma escolha ruim por ficar na área da asa, o que pode comprometer a vista pela janela e gerar sensação de bloqueio visual durante o voo.

Outro local que costuma ser evitado é o assento 27D, posicionado perto do banheiro.

Além do fluxo constante de pessoas, o passageiro pode enfrentar mais ruído e menos privacidade.

O 14E também entra na lista dos piores por oferecer menos espaço, um fator que pesa bastante, especialmente em voos mais longos.

Do outro lado, alguns lugares aparecem como favoritos. O 1A, na primeira fileira, costuma chamar atenção pela localização privilegiada e pela sensação de mais praticidade.

O 12F é visto como uma boa escolha para quem prioriza espaço, enquanto o 23A ganha destaque pela vista. Já o assento 5C pode agradar quem quer desembarcar ou embarcar com mais rapidez, evitando parte da demora no corredor.

No fim das contas, escolher bem onde sentar não é mero capricho.

Para quem viaja com frequência ou quer evitar desconfortos desnecessários, observar o mapa da aeronave com atenção pode ser o primeiro passo para um voo bem mais agradável.

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