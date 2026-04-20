Cruzamento de zebra com égua: brasileiro foi o primeiro no mundo a criar o híbrido que puxava carruagens

Barão brasileiro realizou experimento pioneiro ao cruzar zebra com égua, feito que chamou atenção internacional no século XIX

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia)

Muito antes dos avanços modernos da genética, um experimento brasileiro já colocava o país no mapa da inovação científica.

No século XIX, um Barão brasileiro surpreendeu ao conseguir algo ainda raro e pouco documentado: o cruzamento entre uma zebra e uma égua.

O feito aconteceu na Fazenda Lordello, localizada em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro.

O responsável foi Henrique Hermeto Carneiro Leão, conhecido como Barão do Paraná, que transformou a propriedade em um verdadeiro espaço de experimentação científica em plena época imperial.

Experimentos que desafiaram a ciência da época

Diferentemente de outros grandes fazendeiros do período, o Barão não se limitou à produção agrícola.

Influenciado pelas ideias científicas do século XIX, ele passou a investir em estudos envolvendo plantas, técnicas de cultivo e, principalmente, cruzamentos entre espécies animais.

Para isso, importou animais raros, incluindo zebras. A partir dessas experiências, conseguiu desenvolver o chamado zebroide — um híbrido resultante do cruzamento entre zebra e égua —, algo pioneiro no Brasil.

Embora cruzamentos entre equídeos e zebras já tivessem sido realizados na Europa desde o início do século XIX, o trabalho do Barão do Paraná se destacou pela sistematicidade e pela repercussão internacional que alcançou.

O sucesso da iniciativa repercutiu além do Brasil. Em 1898, o Barão recebeu da Sociedade de Aclimação da França a medalha de ouro Geoffroy de Saint-Hilaire, uma das mais importantes honrarias científicas da época, consolidando seu nome como um dos grandes inovadores do período.

Legado vai além do experimento com zebras

Apesar da fama do zebroide, a contribuição de Henrique Hermeto foi muito mais ampla. Ele foi um dos pioneiros na introdução de raças zebuínas no Brasil — em 1874, importou um touro e uma vaca da raça Ongole (atual Nelore) do Jardim Zoológico de Londres —, ajudando a fortalecer a base genética do rebanho nacional.

Além disso, investiu na importação de outras espécies, como cabras das raças Murciana e Nubiana, e no desenvolvimento de práticas que contribuíram para a evolução da pecuária brasileira.

Sua fazenda se tornou referência em inovação no campo, atraindo visitantes interessados em conhecer suas experiências. Os zebroides chegaram a ser utilizados para puxar carruagens, tornando-se símbolo da ousadia científica do Barão.

Hoje, a história da Fazenda Lordello segue como símbolo de um período em que ciência e ousadia caminharam juntas no Brasil. O experimento com a zebra e a égua permanece como um marco curioso — e importante — da trajetória da pesquisa agropecuária no país.

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