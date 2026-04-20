Cruzamento de zebra com égua: brasileiro foi o primeiro no mundo a criar o híbrido que puxava carruagens
Barão brasileiro realizou experimento pioneiro ao cruzar zebra com égua, feito que chamou atenção internacional no século XIX
Muito antes dos avanços modernos da genética, um experimento brasileiro já colocava o país no mapa da inovação científica.
No século XIX, um Barão brasileiro surpreendeu ao conseguir algo ainda raro e pouco documentado: o cruzamento entre uma zebra e uma égua.
O feito aconteceu na Fazenda Lordello, localizada em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro.
O responsável foi Henrique Hermeto Carneiro Leão, conhecido como Barão do Paraná, que transformou a propriedade em um verdadeiro espaço de experimentação científica em plena época imperial.
Experimentos que desafiaram a ciência da época
Diferentemente de outros grandes fazendeiros do período, o Barão não se limitou à produção agrícola.
Influenciado pelas ideias científicas do século XIX, ele passou a investir em estudos envolvendo plantas, técnicas de cultivo e, principalmente, cruzamentos entre espécies animais.
Para isso, importou animais raros, incluindo zebras. A partir dessas experiências, conseguiu desenvolver o chamado zebroide — um híbrido resultante do cruzamento entre zebra e égua —, algo pioneiro no Brasil.
Embora cruzamentos entre equídeos e zebras já tivessem sido realizados na Europa desde o início do século XIX, o trabalho do Barão do Paraná se destacou pela sistematicidade e pela repercussão internacional que alcançou.
O sucesso da iniciativa repercutiu além do Brasil. Em 1898, o Barão recebeu da Sociedade de Aclimação da França a medalha de ouro Geoffroy de Saint-Hilaire, uma das mais importantes honrarias científicas da época, consolidando seu nome como um dos grandes inovadores do período.
Legado vai além do experimento com zebras
Apesar da fama do zebroide, a contribuição de Henrique Hermeto foi muito mais ampla. Ele foi um dos pioneiros na introdução de raças zebuínas no Brasil — em 1874, importou um touro e uma vaca da raça Ongole (atual Nelore) do Jardim Zoológico de Londres —, ajudando a fortalecer a base genética do rebanho nacional.
Além disso, investiu na importação de outras espécies, como cabras das raças Murciana e Nubiana, e no desenvolvimento de práticas que contribuíram para a evolução da pecuária brasileira.
Sua fazenda se tornou referência em inovação no campo, atraindo visitantes interessados em conhecer suas experiências. Os zebroides chegaram a ser utilizados para puxar carruagens, tornando-se símbolo da ousadia científica do Barão.
Hoje, a história da Fazenda Lordello segue como símbolo de um período em que ciência e ousadia caminharam juntas no Brasil. O experimento com a zebra e a égua permanece como um marco curioso — e importante — da trajetória da pesquisa agropecuária no país.
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