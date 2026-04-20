Duathlon inédito da Insist Training transforma treino em experiência de alto rendimento em Anápolis

Evento levou participantes às ruas e reforçou proposta de comunidade e superação

Isabella Valverde - 20 de abril de 2026

A Insist Training está localizada na Rua Engenheiro Portela, no bairro Vila Nossa Senhora D’Abadia. (Foto: Divulgação/Elvis Godoi)

No último sábado (18), Anápolis foi palco de uma experiência fora do comum para quem vive o universo fitness. O 1º Duathlon promovido pela Insist Training transformou a rotina de treinos em algo muito além do habitual, colocando os participantes no centro de uma vivência que simulou, na prática, o ritmo de atletas.

A proposta foi clara desde o início: mais do que competir, o desafio era sair da zona de conforto. E foi exatamente isso que aconteceu. A programação começou com 30 minutos de bike ao ar livre, exigindo intensidade e foco dos participantes, antes de dar lugar a uma corrida pela Avenida Brasil.

A experiência foi pensada para que todos pudessem se sentir, de fato, como atletas, vivenciando na prática a disciplina e a entrega que fazem parte do esporte de alto nível.

A iniciativa também reforça a proposta da Insist Training, onde o treino deixa de ser apenas uma obrigação e passa a ser uma experiência completa.

Mais do que oferecer equipamentos atualizados e um ambiente planejado, a academia tem como objetivo criar um senso de pertencimento entre os alunos. “A proposta é que cada pessoa se sinta parte de algo maior”, destaca o sócio-fundador Lucas Bessa.

Com modalidades como a bike indoor ganhando cada vez mais espaço, além de horários flexíveis que se adaptam a diferentes rotinas, estrutura completa e tecnologia de ponta, a Insist busca facilitar a constância.

Localizada na Rua Engenheiro Portela, no bairro Vila Nossa Senhora D’Abadia, a academia aposta justamente nessa combinação entre desempenho e comunidade para se destacar em Anápolis.

A Insist funciona de segunda a sexta, das 05h às 23h, aos sábados das 07h às 16h e aos domingos das 08h às 14h, se adaptando a diferentes rotinas.

O duathlon, segundo a organização, é apenas o começo. A ideia é seguir promovendo ações que incentivem não só a prática esportiva, mas também a construção de uma rede de apoio entre os alunos.

Para mais informações, os interessados em fazer parte dessa comunidade podem acessar o perfil oficial da academia no Instagram, @insisttraining.

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