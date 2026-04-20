Receita prática e cremosa de macarrão ao alho e óleo que vai salvar o jantar

Com poucos ingredientes e uma única panela, você prepara uma refeição simples, saborosa e surpreendente

Daniella Bruno - 20 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de Tela/ YouTube/ Ana Zambri)

Nem sempre é preciso uma receita elaborada para preparar algo saboroso. Muitas vezes, os pratos mais simples são justamente os que entregam mais conforto e praticidade no dia a dia.

Pensando nisso, o macarrão feito direto na panela surge como uma solução rápida, econômica e cheia de sabor. Com poucos ingredientes e um preparo descomplicado, essa receita se adapta facilmente ao que você tem em casa.

Como preparar o macarrão na panela

Antes de tudo, separe os ingredientes. A base da receita é simples, mas permite variações conforme o seu gosto.

Ingredientes (1 pessoa):

100g de macarrão

7 colheres (sopa) de azeite

4 a 6 dentes de alho triturados

500 ml de água

Temperos a gosto (sal, pimenta em pó, molho de ostra ou outros de sua preferência)

Modo de preparo:

Primeiro, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Nesse momento, mexa constantemente para evitar que queime, pois isso pode alterar o sabor.

Em seguida, adicione a água e os temperos escolhidos. Misture bem para distribuir o sabor de forma uniforme.

Logo depois, coloque o macarrão diretamente na panela. Deixe cozinhar enquanto a água reduz, mexendo de vez em quando para evitar que grude no fundo.

À medida que o líquido evapora, o macarrão absorve o sabor do caldo. Como resultado, você obtém um prato mais encorpado e saboroso.

Quando a água reduzir quase completamente e o macarrão estiver cozido, desligue o fogo.

Por fim, finalize como preferir. Se quiser, adicione queijo ralado para dar um toque extra.

Dicas para acertar o ponto e variar a receita

Para garantir o melhor resultado, alguns detalhes fazem toda a diferença.

Ajuste o sal com cuidado, principalmente se usar molho de ostra

Mexa o macarrão durante o cozimento para evitar que grude

Não deixe a água secar completamente antes de verificar o ponto

Além disso, você pode adaptar a receita facilmente:

Acrescente legumes picados

Inclua frango desfiado ou carne

Use outros molhos para variar o sabor

Outro ponto importante é a quantidade. Essa técnica funciona melhor em pequenas porções.

Observações:

Para 2 pessoas: dobre os ingredientes e use cerca de 800 ml de água

Para 3 pessoas ou mais: não é recomendado, pois o método pode não funcionar bem

Praticidade que funciona no dia a dia

O macarrão na panela mostra que cozinhar pode ser simples e eficiente. Com poucos passos e ingredientes acessíveis, você prepara uma refeição completa sem complicação.

No fim das contas, essa receita é perfeita para quem busca rapidez sem abrir mão do sabor — uma solução prática para qualquer momento.

Confira a receita no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Natasha Kim (@by.natashakim)

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