Receita prática e cremosa de macarrão ao alho e óleo que vai salvar o jantar
Com poucos ingredientes e uma única panela, você prepara uma refeição simples, saborosa e surpreendente
Nem sempre é preciso uma receita elaborada para preparar algo saboroso. Muitas vezes, os pratos mais simples são justamente os que entregam mais conforto e praticidade no dia a dia.
Pensando nisso, o macarrão feito direto na panela surge como uma solução rápida, econômica e cheia de sabor. Com poucos ingredientes e um preparo descomplicado, essa receita se adapta facilmente ao que você tem em casa.
Como preparar o macarrão na panela
Antes de tudo, separe os ingredientes. A base da receita é simples, mas permite variações conforme o seu gosto.
Ingredientes (1 pessoa):
- 100g de macarrão
- 7 colheres (sopa) de azeite
- 4 a 6 dentes de alho triturados
- 500 ml de água
- Temperos a gosto (sal, pimenta em pó, molho de ostra ou outros de sua preferência)
Modo de preparo:
Primeiro, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Nesse momento, mexa constantemente para evitar que queime, pois isso pode alterar o sabor.
Em seguida, adicione a água e os temperos escolhidos. Misture bem para distribuir o sabor de forma uniforme.
Logo depois, coloque o macarrão diretamente na panela. Deixe cozinhar enquanto a água reduz, mexendo de vez em quando para evitar que grude no fundo.
À medida que o líquido evapora, o macarrão absorve o sabor do caldo. Como resultado, você obtém um prato mais encorpado e saboroso.
Quando a água reduzir quase completamente e o macarrão estiver cozido, desligue o fogo.
Por fim, finalize como preferir. Se quiser, adicione queijo ralado para dar um toque extra.
Dicas para acertar o ponto e variar a receita
Para garantir o melhor resultado, alguns detalhes fazem toda a diferença.
- Ajuste o sal com cuidado, principalmente se usar molho de ostra
- Mexa o macarrão durante o cozimento para evitar que grude
- Não deixe a água secar completamente antes de verificar o ponto
Além disso, você pode adaptar a receita facilmente:
- Acrescente legumes picados
- Inclua frango desfiado ou carne
- Use outros molhos para variar o sabor
Outro ponto importante é a quantidade. Essa técnica funciona melhor em pequenas porções.
Observações:
- Para 2 pessoas: dobre os ingredientes e use cerca de 800 ml de água
- Para 3 pessoas ou mais: não é recomendado, pois o método pode não funcionar bem
Praticidade que funciona no dia a dia
O macarrão na panela mostra que cozinhar pode ser simples e eficiente. Com poucos passos e ingredientes acessíveis, você prepara uma refeição completa sem complicação.
No fim das contas, essa receita é perfeita para quem busca rapidez sem abrir mão do sabor — uma solução prática para qualquer momento.
Confira a receita no vídeo abaixo!
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