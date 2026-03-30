Combinação simples e perfeita: macarrão cremoso excelente para o almoço ou jantar, que fica pronto rapidinho

Receita simples combina leveza e sabor, sendo ideal para quem quer praticidade sem abrir mão de uma boa refeição

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Receita de Macarrão para fazer em casa e sair da rotina
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/YouTube)

Em meio à rotina agitada, encontrar receitas que aliem sabor, praticidade e leveza é um verdadeiro achado.

Uma delas, que tem feito sucesso nas cozinhas de quem busca uma alimentação equilibrada sem abrir mão do prazer de comer bem, é o macarrão cremoso com tomate cereja e creme de ricota light.

A promessa é de um prato tão fácil e rápido que pode ser preparado quase todos os dias.

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Ingredientes:

  • Macarrão (tipo a gosto);
  • Sal a gosto;
  • Azeite;
  • Tomate cereja;
  • Creme de ricota light;
  • Água do cozimento do macarrão;
  • Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de preparo

A receita começa de forma tradicional, com a fervura da água e o cozimento do macarrão com sal. O diferencial, no entanto, reside no molho, que é preparado simultaneamente e com ingredientes simples.

Em uma frigideira, um fio de azeite recebe tomates cereja cortados ao meio, que são temperados e cozidos em fogo baixo. O toque de mestre é apertar os tomates enquanto cozinham, fazendo com que se desfaçam e liberem seus sucos, criando uma base saborosa para o molho.

Para a cremosidade, entra em cena o creme de ricota light, adicionado aos tomates na frigideira.

Um pouco da água do cozimento do macarrão é incorporado à mistura, garantindo a textura ideal e a integração dos sabores. Finaliza-se com uma pitada de queijo parmesão ralado, que confere um toque especial sem pesar na receita.

Por fim, escorra o macarrão e misture-o ao molho. Sirva imediatamente.

Uma opção para o dia a dia

Contudo, a rapidez no preparo, aliada à combinação de ingredientes frescos e leves, faz deste macarrão cremoso uma excelente alternativa para o jantar ou para qualquer refeição.

É a prova de que é possível desfrutar de uma culinária rica e saborosa sem a necessidade de horas na cozinha, otimizando o tempo e contribuindo para uma alimentação mais equilibrada.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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