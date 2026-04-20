Santa Casa de Anápolis recebe autorização da ANSN para oferecer tratamento de radioterapia

Serviço será oferecido pelo SUS e atenderá mais de 80 municípios de Goiás

Natália Sezil - 20 de abril de 2026

Santa Casa de Anápolis recebeu autorização para oferecer tratamento de radioterapia. (Foto: Reprodução/Instagram/Rubens Otoni e Santa Casa)

A Santa Casa de Anápolis inaugura um novo serviço na próxima sexta-feira (24), quando passa a operar o tratamento de radioterapia. O atendimento deve chegar a 150 pacientes por dia, se estendendo a aproximadamente 80 municípios goianos.

O Portal 6 apurou que a autorização da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) foi concedida na última quinta-feira (16), permitindo a operação de dois equipamentos emissores de radiação.

O lançamento do acelerador já está marcado e deve reunir representantes do Ministério da Saúde, como o Superintendente em Goiás, Lucas Vasconcellos, e o secretário da pasta, Newton Pereira Júnior. Ainda não há confirmação sobre o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Até então, pacientes oncológicos que demandam de sessões de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) contam com quatro opções em Goiás, sendo duas em Anápolis e duas em Goiânia.

São elas a Unidade Oncológica de Anápolis (UOA), o Hospital Araújo Jorge – ambas ligadas à Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ACCG) – o Hospital Evangélico Goiano e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG).

A operação de radioterapia pela Santa Casa de Anápolis acontece fora da unidade principal. Em vez disso, ocupa um espaço localizado no Jardim Europa, onde oferece atendimento integrado hospitalar e de quimioterapia.

Os investimentos, segundo o deputado federal Rubens Otoni (PT), são na casa dos R$ 13 milhões, obtidos em parceria com o Governo Federal.

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