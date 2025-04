Conheça a “Casa Amor de Felipe”, lar solidário para famílias de pacientes internados em Anápolis

Iniciativa conta com história emocionante, que foi compartilhada em detalhes com o Portal 6

Natália Sezil - 10 de abril de 2025

Casa de Acolhimento Amor de Felipe, no Bairro Alexandrina, em Anápolis. (Foto: Portal 6)

“Não sei o que seria de nós sem esse lugar para ficar”. Essa foi a afirmação feita por Beatriz Gonçalves ao comentar sobre a Casa de Acolhimento Amor de Felipe, em Anápolis, onde ficou hospedada gratuitamente enquanto a filha estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na cidade.

A família é de Abadia de Goiás, a 86 km da cidade das antas, mas Beatriz, o esposo e a mãe consideraram essencial estar perto de Paula Gabriela, de 25 anos, enquanto ela tratava algumas complicações da diabete em um hospital da cidade.

Além das dificuldades naturais de uma internação, outros obstáculos surgiram quando os familiares tentaram acompanhá-la – como a distância, os custos para transporte e para hospedagem.

“Fica muito caro ficar colocando gasolina todo dia para ir. E se fosse pagar para ficar em algum lugar, a gente não conseguiria. Estávamos planejando dormir dentro do carro, enquanto tivesse que ficar com ela”, revelou Beatriz à reportagem.

Foram cerca de 15 dias seguidos em Anápolis, onde o plano inicial era que a mãe e a avó de Paula ficassem hospedadas em um abrigo que só aceita mulheres.

A ideia, entretanto, não era ideal. Sem conhecer nada da cidade e sem conseguir se orientar pelos bairros, o medo de Beatriz era de que ela e a mãe ficassem “perdidas” no dia a dia.

Lugar de acolhimento

Inaugurada recentemente em Anápolis, a instituição filantrópica ocupa a esquina entre a rua Dr. Antônio Fleury com a avenida Dona Albertina de Pina, no Bairro Alexandrina, onde antes funcionava a conhecida Casa da Criança, que encerrou as atividades há alguns anos.

Lugar de muitas histórias e apoio, o espaço passou por uma reforma e mudou o público-alvo em 2024, mas manteve o legado e a missão de acolher pessoas em momentos difíceis.

Dolores Diniz, fisioterapeuta e presidente da instituição, compartilhou com o Portal 6 que o objetivo da CAAF é receber familiares de pessoas que viajam até Anápolis, vindo de diversas cidades de Goiás e do Brasil, em busca de tratamentos de saúde, mas não têm onde ficar.

Presenciar situações como a relatada por Beatriz, em que a única solução seria dormir dentro do carro para acompanhar um familiar internado, foi um dos pontapés para que Dolores planejasse a instituição.

“Quero que as pessoas tenham a segurança de estar lá dentro e que consigam esquecer, pelo menos por um tempo, a doença e tudo de ruim pelo que estão passando”, compartilhou, “o paciente nunca está sozinho, porque a família inteira adoece”.

O espaço conta com cinco quartos, sendo quatro deles suítes. Camas, banheiro com chuveiros, fogão, frigobar e televisão são alguns dos aparatos que compõem a estrutura.

O lugar foi visto com conforto pela família de Beatriz, que o definiu como “muito agradável de ficar” e destacou o amplo jardim em que ela e o esposo passaram algum tempo sentados.

Amor de Felipe

O nome da casa homenageia Luiz Felipe, filho de Dolores que enfrentou o câncer com bravura. Diagnosticado com leucemia aos 17 anos, Felipe precisou passar por diversos hospitais, em cidades distintas, em busca de tratamento.

O adolescente passou por um transplante de medula e chegou a prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enquanto passava por sessões de quimioterapia. “O sonho dele era passar em Medicina, e ele passou na Federal de Jataí, ainda internado”, conta a mãe.

Luiz Felipe faleceu em 2020, antes que conseguisse cursar a graduação, mas o legado deixado pelo “menino muito CDF, campeão de xadrez na escola”, como define Dolores, é o motor para acolher pessoas que passam por tratamentos de saúde sem ter sequer onde dormir.

Para serem atendidas pela instituição, as famílias devem ser encaminhadas pela assistência social dos hospitais filantrópicos parceiros.

