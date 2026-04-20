Sobremesa fácil e rápida que fica pronta após bater no liquidificar

Essa sobremesa tem receita com poucos ingredientes, mas aposta na praticidade e no sabor para impressionar qualquer um

Gustavo de Souza -
Sobremesa fácil e rápida que fica pronta após bater no liquidificar
(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Garota Virtuosa by reh)

Para quem busca uma sobremesa simples, saborosa e rápida de preparar, uma receita feita no liquidificador tem chamado atenção pela praticidade. Com poucos ingredientes e sem uso do fogão, ela se torna uma opção eficiente para dias corridos e para quem quer servir algo especial sem complicação.

O preparo leva uma caixinha de leite condensado, quatro colheres de sopa de leite em pó, quatro limões espremidos e duas caixinhas de creme de leite. As raspas de chocolate branco entram como complemento opcional, ajudando a equilibrar a acidez da fruta.

O modo de fazer é direto. Basta colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater por cerca de cinco minutos, até que a mistura fique bem cremosa e aerada. Em seguida, o creme deve ser despejado em uma travessa e levado à geladeira para ganhar consistência.

Leia também

A receita também permite adaptações. O limão pode ser substituído por outras variedades, conforme a preferência de sabor. Para quem deseja vender, uma alternativa prática é montar a sobremesa em potes individuais, o que facilita a apresentação e o armazenamento.

Mesmo com preparo simples, alguns cuidados são importantes. Ingredientes lácteos exigem conservação sob refrigeração, como orientam órgãos de saúde e vigilância sanitária. Esse processo ajuda a manter a textura adequada e garante mais segurança no consumo.

O resultado é uma sobremesa cremosa, de preparo rápido e com apelo caseiro. Justamente por unir facilidade e sabor, a receita se destaca como alternativa prática para servir em casa ou até para gerar renda extra.

Veja o passo a passo no vídeo abaixo:

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gustavo de Souza

Estudante de jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e repórter do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.