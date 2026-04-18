A receita de pão de queijo que leva apenas 3 ingredientes virou sucesso no Brasil

Receita de pão de queijo com 3 ingredientes fica pronta em poucos minutos e é ideal para lanches rápidos no dia a dia

Gabriel Dias Gabriel Dias -
A receita de pão de queijo que leva apenas 3 ingredientes virou sucesso no Brasil
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem não ama um bom pão de queijo? Crocante por fora, macio e “puxa-puxa” por dentro, é uma paixão nacional.

Mas e se dissermos que é possível preparar essa delícia com apenas 3 ingredientes e de forma super fácil e rápida? Prepare-se para conhecer a receita que vai revolucionar seus lanches e cafés da manhã, garantindo um sabor autêntico e uma textura irresistível.

A magia da simplicidade na cozinha

Em meio à correria do dia a dia, receitas descomplicadas são um verdadeiro tesouro. Este pão de queijo de tapioca é a prova de que a culinária pode ser acessível e prazerosa, mesmo para quem tem pouco tempo ou experiência.

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Com uma combinação perfeita de requeijão cremoso, goma de tapioca e queijo parmesão, você terá um resultado surpreendente que fará todos pedirem mais. A versatilidade do preparo permite que você escolha entre o forno tradicional ou a praticidade da air fryer, adaptando-se à sua rotina.

Receita descomplicada: pão de queijo de tapioca

Ingredientes:

  • 200 g de requeijão cremoso (light ou tradicional)
  • 2 xícaras (chá) de goma de tapioca (xícara de 240 ml)
  • 150 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

  1. Em uma tigela, misture o requeijão, a goma de tapioca e o parmesão ralado até obter uma massa homogênea.
  2. Leve a massa à geladeira por 20 minutos para firmar.
  3. Modele pequenas bolinhas com a massa.

Cozimento:

  1. No forno: pré-aqueça o forno a 180 °C e asse por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar.
  2. Na air fryer: cozinhe a 170 °C por 18 minutos. Você pode congelar as bolinhas antes de assar na air fryer para ter pão de queijo fresco a qualquer momento!

Compartilhe essa receita incrível e veja quem vai te dever essa delícia! É a opção perfeita para quem busca um pão de queijo fácil e com um toque especial de tapioca.

 

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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