A receita de pão de queijo que leva apenas 3 ingredientes virou sucesso no Brasil

Receita de pão de queijo com 3 ingredientes fica pronta em poucos minutos e é ideal para lanches rápidos no dia a dia

Gabriel Dias - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem não ama um bom pão de queijo? Crocante por fora, macio e “puxa-puxa” por dentro, é uma paixão nacional.

Mas e se dissermos que é possível preparar essa delícia com apenas 3 ingredientes e de forma super fácil e rápida? Prepare-se para conhecer a receita que vai revolucionar seus lanches e cafés da manhã, garantindo um sabor autêntico e uma textura irresistível.

A magia da simplicidade na cozinha

Em meio à correria do dia a dia, receitas descomplicadas são um verdadeiro tesouro. Este pão de queijo de tapioca é a prova de que a culinária pode ser acessível e prazerosa, mesmo para quem tem pouco tempo ou experiência.

Com uma combinação perfeita de requeijão cremoso, goma de tapioca e queijo parmesão, você terá um resultado surpreendente que fará todos pedirem mais. A versatilidade do preparo permite que você escolha entre o forno tradicional ou a praticidade da air fryer, adaptando-se à sua rotina.

Receita descomplicada: pão de queijo de tapioca

Ingredientes:

200 g de requeijão cremoso (light ou tradicional)

2 xícaras (chá) de goma de tapioca (xícara de 240 ml)

150 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture o requeijão, a goma de tapioca e o parmesão ralado até obter uma massa homogênea. Leve a massa à geladeira por 20 minutos para firmar. Modele pequenas bolinhas com a massa.

Cozimento:

No forno: pré-aqueça o forno a 180 °C e asse por aproximadamente 25 minutos, ou até dourar. Na air fryer: cozinhe a 170 °C por 18 minutos. Você pode congelar as bolinhas antes de assar na air fryer para ter pão de queijo fresco a qualquer momento!

Compartilhe essa receita incrível e veja quem vai te dever essa delícia! É a opção perfeita para quem busca um pão de queijo fácil e com um toque especial de tapioca.

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