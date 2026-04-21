Colocar sal grosso nos cantos do banheiro: para que serve e quando deve ser feito

Cheiro desagradável, manchas escuras e aquele aspecto úmido constante podem indicar um problema comum mas muita gente ainda ignora uma solução simples e acessível que pode transformar o ambiente

Daniella Bruno - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Manter o banheiro limpo e livre de odores exige mais do que uma faxina básica.

Por ser um ambiente naturalmente úmido, ele se torna propício para o acúmulo de resíduos, proliferação de fungos e surgimento de cheiros desagradáveis.

Diante disso, soluções práticas e acessíveis ganham espaço na rotina doméstica.

Entre elas, o uso de sal grosso no banheiro se destaca como um método simples que ajuda a controlar a umidade, melhorar a limpeza e manter o ambiente mais equilibrado.

Por que o sal grosso funciona na limpeza do banheiro

O sal grosso atua diretamente na redução da umidade. Como um desumidificador natural, ele absorve o excesso de água presente no ar, dificultando a formação de mofo e bolor, especialmente nos cantos do box e nas juntas dos azulejos.

Além disso, o produto neutraliza odores de forma eficiente.

Ele “puxa” cheiros característicos de ambientes fechados e reduz odores que podem vir do ralo.

Outro benefício importante aparece na limpeza. Quando você utiliza o sal durante a faxina, ele funciona como um abrasivo potente, ajudando a remover gordura corporal, resíduos de sabonete e sujeiras incrustadas sem agredir superfícies como vidro e cerâmica.

Ao mesmo tempo, muitas pessoas utilizam o sal grosso com um propósito cultural: a purificação do ambiente. Embora seja uma prática simbólica, ela reforça a sensação de limpeza e renovação do espaço.

Quando usar e como aplicar corretamente

Para garantir resultados eficazes, você precisa aplicar o método nos momentos certos e da forma adequada:

Após a limpeza completa: coloque pequenas porções de sal grosso nos cantos do banheiro ou em potinhos

coloque pequenas porções de sal grosso nos cantos do banheiro ou em potinhos Em sinais de umidade: utilize quando notar manchas escuras, mofo ou sensação de ambiente “abafado”

utilize quando notar manchas escuras, mofo ou sensação de ambiente “abafado” Troca regular: substitua o sal sempre que ele estiver úmido ou dissolvido

substitua o sal sempre que ele estiver úmido ou dissolvido Manutenção contínua: repita o processo com frequência para manter o efeito

Além disso, manter o banheiro ventilado potencializa o resultado. Sempre que possível, abra janelas ou portas para reduzir a umidade acumulada.

Mistura potencializa a limpeza pesada

Se a sujeira estiver mais resistente, você pode intensificar a ação do sal com uma combinação simples:

Misture sal grosso com detergente neutro

Aplique nos cantos e trilhos do box

Esfregue com escova pequena

Enxágue e seque bem

Essa mistura une a abrasão do sal com o poder desengordurante do detergente. Como resultado, você remove aquela crosta alaranjada e resíduos difíceis com muito mais facilidade.

Benefícios no dia a dia e manutenção do ambiente

Ao adotar esse hábito, você reduz a umidade de forma contínua e evita o surgimento de problemas mais complexos no futuro.

Além disso, você mantém o banheiro com aparência mais limpa e agradável por mais tempo. Isso diminui a necessidade de limpezas pesadas frequentes.

Outro ponto importante é a praticidade. Como o método exige poucos materiais e pouco tempo, você consegue incorporá-lo facilmente à rotina.

Portanto, usar sal grosso no banheiro não apenas resolve questões imediatas, mas também contribui para a conservação do ambiente e melhora a sensação de bem-estar no dia a dia.

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