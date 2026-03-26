Misturar sal grosso com alecrim: por que é recomendado e para que serve

Combinação simples ganha espaço como solução natural para odores e até uso culinário, mas exige atenção com a umidade para funcionar corretamente

Gabriel Yuri Souto - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Misturar sal grosso com alecrim tem se tornado uma alternativa cada vez mais comum dentro de casa, principalmente para quem busca soluções naturais e acessíveis.

A prática utiliza apenas dois ingredientes básicos de cozinha e ajuda a reduzir odores, além de aromatizar ambientes e alimentos.

De acordo com o conteúdo produzido por Ricardo Santos, do portal Viver Bem Portugal, essa combinação funciona porque une duas propriedades importantes.

O sal retém odores com eficiência, enquanto o alecrim libera compostos aromáticos naturais que deixam o ambiente com um cheiro mais agradável e “limpo” .

Por que a mistura funciona

O sal grosso atua como base e captura cheiros do ambiente, principalmente em locais fechados, como armários, gavetas e geladeiras. Já o alecrim contém óleos essenciais com compostos como eucaliptol, cânfora e pineno, responsáveis pelo aroma característico da planta .

Assim, um elemento neutraliza odores, enquanto o outro perfuma o ambiente de forma leve e contínua. Por isso, muitas pessoas utilizam essa mistura como alternativa a produtos industrializados.

Apesar da eficiência, o efeito da mistura depende diretamente da umidade do ambiente. O sal absorve água do ar quando a umidade relativa ultrapassa cerca de 75%.

Nesse cenário, o sal fica úmido, empedra e perde parte da função, o que exige troca mais frequente. Em contrapartida, ambientes mais secos mantêm a mistura solta por mais tempo e garantem melhor desempenho .

Como usar no dia a dia

A aplicação é simples e pode ser feita de diferentes formas dentro de casa:

Em armários: reduz cheiro de fechado

reduz cheiro de fechado Na geladeira: absorve odores de alimentos

absorve odores de alimentos Em banheiros: mantém aroma leve no ambiente

mantém aroma leve no ambiente Próximo a sapatos ou tecidos: diminui odores acumulados

O ideal é usar um recipiente aberto com sal grosso e folhas ou ramos de alecrim. Em seguida, faça a troca da mistura a cada três ou quatro semanas, conforme o ambiente.

Uso também na cozinha

Além da função doméstica, a mistura também funciona como tempero. O sal absorve o aroma do alecrim e cria um tempero aromatizado ideal para carnes, batatas e outros pratos.

Para isso, basta deixar a mistura descansar por algumas horas ou até um dia. Assim, o aroma se intensifica antes do uso.

A combinação de sal grosso com alecrim se destaca pela praticidade. O preparo é simples, o custo é baixo e o resultado atende quem busca alternativas naturais para o dia a dia.

No entanto, como explica Ricardo Santos, o desempenho varia conforme o ambiente. A umidade continua sendo o principal fator que determina a durabilidade da mistura.

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