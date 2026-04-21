Saiba quem tem direito ao auxílio acompanhante de 25% a mais na aposentadoria
Benefício do INSS garante adicional para aposentados que dependem de ajuda no dia a dia
Muitos aposentados não sabem, mas podem ter direito a um aumento no valor do benefício mensal. Trata-se do auxílio-acompanhante, um adicional de 25% concedido pelo INSS para quem precisa de ajuda permanente de outra pessoa para realizar atividades básicas.
O benefício é destinado a segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, e pode representar um alívio financeiro importante.
Quem tem direito ao adicional de 25%
O auxílio-acompanhante é voltado para aposentados que não conseguem realizar sozinhos tarefas do dia a dia, como se alimentar, se locomover ou cuidar da própria higiene.
Segundo especialistas, o principal critério é a necessidade comprovada de assistência contínua de terceiros.
Além disso, o direito não depende do valor da aposentadoria, ou seja, qualquer beneficiário nessa condição pode solicitar o acréscimo.
Como funciona o aumento no valor
Na prática, o adicional corresponde a 25% sobre o valor que o aposentado já recebe.
Por exemplo, quem ganha R$ 2.000 mensais passa a receber R$ 2.500 com a inclusão do benefício.
Esse valor extra tem como objetivo ajudar no pagamento de cuidadores ou outras despesas relacionadas ao apoio necessário no dia a dia.
Como solicitar o benefício no INSS
O pedido pode ser feito de forma simples, sem sair de casa.
O aposentado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda ligar para o número 135. Em seguida, é necessário:
- Acessar a conta gov.br
- Selecionar a opção “novo pedido”
- Buscar por “acréscimo” ou “25%”
- Escolher o benefício correto
- Atualizar os dados e anexar documentos
Depois disso, o INSS agenda uma perícia médica, que vai avaliar a necessidade de assistência permanente.
Perícia é etapa obrigatória
A análise médica é fundamental para a concessão do benefício.
Durante a perícia, o segurado deve comprovar que depende de outra pessoa para atividades cotidianas. Por isso, reunir laudos, exames e documentos atualizados aumenta as chances de aprovação.
Benefício pode fazer diferença no orçamento
Embora pouco divulgado, o auxílio-acompanhante pode representar um impacto significativo na renda do aposentado.
Dessa forma, quem se encaixa nos critérios deve avaliar a possibilidade de solicitar o adicional e garantir esse direito.
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