Saiba quem tem direito ao auxílio acompanhante de 25% a mais na aposentadoria

Benefício do INSS garante adicional para aposentados que dependem de ajuda no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 21 de abril de 2026

(Foto: Carol Costa/Seds)

Muitos aposentados não sabem, mas podem ter direito a um aumento no valor do benefício mensal. Trata-se do auxílio-acompanhante, um adicional de 25% concedido pelo INSS para quem precisa de ajuda permanente de outra pessoa para realizar atividades básicas.

O benefício é destinado a segurados que recebem aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, e pode representar um alívio financeiro importante.

Quem tem direito ao adicional de 25%

O auxílio-acompanhante é voltado para aposentados que não conseguem realizar sozinhos tarefas do dia a dia, como se alimentar, se locomover ou cuidar da própria higiene.

Segundo especialistas, o principal critério é a necessidade comprovada de assistência contínua de terceiros.

Além disso, o direito não depende do valor da aposentadoria, ou seja, qualquer beneficiário nessa condição pode solicitar o acréscimo.

Como funciona o aumento no valor

Na prática, o adicional corresponde a 25% sobre o valor que o aposentado já recebe.

Por exemplo, quem ganha R$ 2.000 mensais passa a receber R$ 2.500 com a inclusão do benefício.

Esse valor extra tem como objetivo ajudar no pagamento de cuidadores ou outras despesas relacionadas ao apoio necessário no dia a dia.

Como solicitar o benefício no INSS

O pedido pode ser feito de forma simples, sem sair de casa.

O aposentado deve acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ainda ligar para o número 135. Em seguida, é necessário:

Acessar a conta gov.br

Selecionar a opção “novo pedido”

Buscar por “acréscimo” ou “25%”

Escolher o benefício correto

Atualizar os dados e anexar documentos

Depois disso, o INSS agenda uma perícia médica, que vai avaliar a necessidade de assistência permanente.

Perícia é etapa obrigatória

A análise médica é fundamental para a concessão do benefício.

Durante a perícia, o segurado deve comprovar que depende de outra pessoa para atividades cotidianas. Por isso, reunir laudos, exames e documentos atualizados aumenta as chances de aprovação.

Benefício pode fazer diferença no orçamento

Embora pouco divulgado, o auxílio-acompanhante pode representar um impacto significativo na renda do aposentado.

Dessa forma, quem se encaixa nos critérios deve avaliar a possibilidade de solicitar o adicional e garantir esse direito.

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