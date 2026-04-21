Vídeo gravado por piloto da Base Aérea impressiona ao mostrar Anápolis de cima

Sobrevoo noturno conquistou internautas, que se admiraram com a vista

Natália Sezil - 21 de abril de 2026

Vídeo gravado por piloto da Base Aérea de Anápolis mostra a cidade vista de cima. (Foto: @pilotokaualuca080)

Um vídeo gravado por um tenente da Base Aérea de Anápolis (BAAN) repercutiu na internet ao mostrar a cidade vista de cima. Feito durante a noite, o registro permite ver as luzes do município.

A autoria é do tenente Kauã Lucas, que apontou que pilotava um modelo KC390, como é conhecido o KC-390 Millennium produzido pela Embraer.

O jato foi projetado nacionalmente para ser um cargueiro multimissão e marcou um novo capítulo na Força Aérea Brasileira (FAB) ao ser recebido oficialmente na BAAN, em setembro de 2019.

É esse modelo que é usado, por exemplo, para reabastecer ainda em voo o F-39 Gripen, caça supersônico também sediado em Anápolis usado diretamente na proteção dos Três Poderes em Brasília.

Publicado no TikTok, o vídeo do tenente alcançou 33 mil visualizações e quase 2 mil curtidas. O ângulo permite ver parte da turbina da aeronave e o contorno de Anápolis, com as luzes dos postes e das casas demarcando o perímetro urbano e a continuidade dos bairros.

Nos comentários, internautas compartilharam dúvidas e opiniões. Um escreveu: “Anápolis merece um aeroporto!”, enquanto outro questionou: “tem voos comerciais em Anápolis?”.

“Quem vê assim dá uma visão o quanto Anápolis é grande”, pontuou um terceiro. Um último brincou: “essa parte escura é o mar!”.

Assista:

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