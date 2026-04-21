Polícia Penal mobiliza 500 agentes em operação simultânea nos maiores presídios de Goiás

Varredura ocorreu durante feriado prolongado e envolveu movimentação de milhares de detentos

Pedro Pedro Ribeiro -
Polícia Penal mobiliza 500 agentes em operação simultânea nos maiores presídios de Goiás
(Foto: Divulgação/Polícia Penal de Goiás)

A Polícia Penal (PP) de Goiás deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação Nuntius Traditus, realizada simultaneamente nas duas maiores unidades prisionais do estado, no Complexo Prisional Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia.

A ação ocorreu na Casa de Prisão Provisória (CPP) e na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), mobilizando mais de 500 policiais penais em uma varredura nas estruturas internas.

Durante a operação, aproximadamente 4.300 detentos foram deslocados para permitir revistas minuciosas nas celas.

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Ao todo, mais de 600 espaços foram inspecionados, sendo cerca de 250 na CPP e mais de 350 na POG.

Segundo a corporação, o objetivo da operação foi reforçar o controle das unidades e prevenir possíveis irregularidades, como tentativas de fuga, motins ou outras ações que possam comprometer a segurança do sistema prisional.

Apesar da grande mobilização, nenhum material ilícito foi encontrado durante as buscas.

Ainda assim, 18 detentos foram transferidos para outras unidades prisionais do estado.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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